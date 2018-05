Il punto Ecco perché il nuovo governo potrebbe avere la tentazione di lasciar aumentare

Verso il nuovo governo : ecco il programma punto per punto : NOMADI Via gli abusivi e più sicurezza L'obiettivo, scritto nero su bianco, è quello di chiudere i campiromirregolari. I minorenni, anche quelli parte di un nucleo familiare, sarebbero affidati ai ...

Sampdoria - il punto sulle uscite : ecco gli eventuali sostituti : ... si stanno muovendo in maniera piuttosto decisa l'Inter e la Roma, ma anche in Liga al Siviglia e in Premier League, con il Newcastle che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe tornare alla carica ...

Roma - cuore e orgoglio : Liverpool dominato - arrivederci Champions nella festa dell’Olimpico. Ecco perché questo è un punto di partenza [FOTO] : 1/23 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

[Il punto] Trattativa Stato-mafia - la sentenza dei giudici inchioda anche Berlusconi. Ecco perché : Luigi Di Maio è convinto che la sentenza di ieri della Corte d'assise di Palermo condanna Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia a non entrare a Palazzo Chigi. E il pm che insieme a Antonio Ingroia ...

“Sparito”. Ansia per il principe Filippo : tre impegni ufficiali saltati nel giro di pochi giorni e i sudditi hanno iniziato ad allarmarsi - al punto da costringere Buckingham Palace a intervenire. Ed ecco cosa è emerso : Tutti a chiedersi che fine abbia fatto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta d’Inghilterra e duca d’Edimburgo. In questi giorni di Pasqua la preoccupazione e la curiosità dei sudditi ha raggiunto livelli talmente alti da costringere Buckingham Palace a intervenire. Sappiamo bene che il principe, 96 anni, si è ritirato da tempo dalla vita pubblica. Una decisione presa di comune accordo con la sovrana e arrivata a ...

Tiangong-1 : ecco il “cimitero spaziale degli abissi” - il punto più isolato della Terra dove il veicolo fuori controllo sarebbe dovuto precipitare : La stazione spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare nelle prossime 24-36 ore, ma un punto in cui non atterrerà è l’inquietante “cimitero spaziale degli abissi” a cui doveva essere destinata. Generalmente i detriti provenienti dallo spazio finiscono nel punto più remoto del pianeta, a migliaia di km dalla Terra più vicina: il punto Nemo. Ma Tiangong-1 non troverà la sua dimora finale nel punto Nemo, che già ospita i rottami di circa ...

Ecco Not Tonight - il videogioco che offre un punto di vista satirico sulla Brexit : Immaginate un Regno Unito distopico, nel quale il dibattito sulla Brexit ha presto la piega sbagliata e i rappresentanti dell'estrema destra britannica hanno preso il controllo della nazione. PanicBarn ha appena presentato Not Tonight, un titolo satirico sulla Brexit che ha come sfondo la Gran Bretagna post voto nella quale i cittadini europei vengono esiliati o peggio, mandati ai lavori forzati.In Not Tonight, tutti i citaddini che hanno un ...

Equinozio di Primavera : ecco cosa significa dal punto di vista climatico : L’Equinozio di Primavera è scattato ieri, 20 marzo, alle 17:15 ora italiana. In quel preciso istante, il centro del sole si trovava sulla proiezione in cielo dell’equatore terrestre, dando quasi la stessa quantità di giorno e notte in tutto il mondo. Brian Brettschneider, climatologo dell’University of Alaska Fairbanks, ha fatto un po’ di chiarezza sull’Equinozio di Primavera, da molti confuso con il primo giorno della stagione primaverile. ecco ...

“Orgasmo dell’uretra”. L’unico modo per il massimo piacere di una donna è questo. Altro che clitoride e punto G - ecco cosa la porta “su un altro pianeta”. Vuoi vederla “fuori di sé”? Fallo così e basta : Parliamo di orgasmo. Anzi, parliamo di orgasmo femminile. Una questione delicata per molti uomini che ancora non hanno capito come far impazzire di piacere la propria donna. Iniziamo con il ribadire un concetto che dovrebbe essere ormai assodato: le donne non sono tutte uguali e ognuna raggiunge l’orgasmo in modo diverso. Per esempio ci sono donne che raggiungono l’orgasmo se viene stimolato il loro clitoride e donne che invece raggiungono il ...