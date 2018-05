Il programma | scuola | concorsi | Ilva Case occupate | c?è la stretta Anteprima sul

Uil Scuola Sicilia : il II Congresso programmato per il 30 aprile a Palermo : “La Scuola al centro per un futuro migliore. Diritti, qualità, solidarietà e autonomia”: è il titolo del secondo Congresso regionale della Uil Scuola Sicilia, che si terrà a Palermo lunedì 30 aprile presso gli spazi del Mondello Palace, in viale Principe di Scalea, a partire dalle 9:30. I lavori, che vedranno la partecipazione di settantuno delegati provenienti da tutta la Sicilia, saranno presieduti dal segretario generale della Uil Sicilia ...

“Valentina…”. Amici - la triste telefonata di Maria De Filippi alla ballerina infortunata. La Verdecchi si era fatta male - adesso arriva la decisione del programma. Cosa accadrà nella scuola : Il destino di Valentina Verdecchi ad Amici 17? Sempre più in bilico. Come avevamo anticipato, la giovane ha subito uno strappo che dovrà tenere a bada: ergo, non dovrà ballare per una settimana. Se in questo lasso di tempo riuscirà a recuperare del tutto potrà tornare a gareggiare con gli altri concorrenti della Squadra Bianca, altrimenti sarà costretta ad abbandonare la scuola di Amici. Intanto, però, il nuovo sviluppo è che la ballerina ...

SCUOLA/ Elementari - medie e prof - tutte le lacune del programma di Salvini : Le proposte dedicate alla SCUOLA da parte delle forze politiche che hanno vinto il 4 marzo lasciano molto a desiderare. Si comincia con la Lega. Primo di 2 articoli. PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Autonomia differenziata, tre regioni cominciano dai prof (e non solo), di F. FoschiSCUOLA/ Prova di italiano in terza media, un'esperienza di libertà ancora possibile, di E. Valcamonica

Obiettivo un milione di iscritti E ora una scuola di partito online Il programma sul Washington Post : "In una delle prime dichiarazioni dopo il voto del 4 marzo, Luigi Di Maio ha detto che 'non si può fermare il vento con le mani'. Il MoVimento 5 Stelle, infatti, è un vento inarrestabile che continuerà a crescere, perché appartiene al futuro. I cittadini chiedono una vera democrazia, esprimono direttamente la loro voce e non sono più ostacolati dall'establishment" Segui su affaritaliani.it