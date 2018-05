Il presidente Mattarella arriva a Genova | tutta la giornata in diretta su Primocanale

Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella : "Nomi non ne facciamo" : "Nomi non ne facciamo, su questo io e Matteo Salvini siamo d'accordo". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al termine dell'incontro avuto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader M5S ha quindi riferito di aver chiesto qualche altro giorno al Capo dello Stato per poter ultimare il contratto di governo. "Con Salvini siamo d'accordo che i nomi pubblicamente non li facciamo e in questo momento abbiamo ...

Trento - 91esima adunata nazionale degli alpini. Calda accoglienza per Mattarella 'presidente - pensaci tu ' : Era dal 1998 che un capo dello Stato non si recava all'annuale adunata nazionale degli alpini. Anche per questo motivo Sergio Mattarella è stato accolto calorosamente oggi a Trento alla sfilata di ...

Mattarella aspetta e avverte : 'il presidente non è un notaio' : Il capo dello Stato - questa mattina a Trento per la chiusura dell'adunata degli alpini - aspetta. Ieri, citando l'esempio dell'ex presidente Einaudi, l'avvertimento ai due partiti: il premier è ...

Governo : Alpini a Mattarella - presidente pensaci tu : Trento, 13 mag. (AdnKronos) - "Presidente pensaci tu". E' l'appello-incoraggiamento rivolto dagli Alpini al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a Trento oggi presenzia alla 91/ma Adunata nazionale delle Penne nere.

Mattarella : "Il ruolo del presidente è quello di tutore" : Mattarella è intervenuto alla cerimonia in occasione dell'anniversario, del giuramento e dell'entrata in carica del presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Nel suo discorso, Mattarella ha detto che ...

M5S-Lega verso l’accordo : «Intesa sui temi caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

Monito di Mattarella : 'Il presidente non è un notaio' : Ricordando Luigi Einaudi il capo dello Stato sottolinea le prerogative del Colle. 'Nel '53 scelse il premier senza seguire le indicazioni del gruppo parlamentare principale di allora'. E' il 'tutore ...

Mattarella cita Einaudi : presidente della Repubblica non è un notaio - : Nel discorso molti cenni al suo ruolo istituzionale e rimandi indiretti alla situazione politica attuale

Mattarella cita Einaudi e l'incarico a Pella : fu il primo governo del presidente : Oggi Sergio Mattarella ne fa rivivere il ricordo a Dogliani, in un discorso carico di impliciti sull'attuale situazione politica: 'Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi ...

Sergio Mattarella : 'Il presidente della Repubblica non è un notaio' : La presidenza di Einaudi fu 'tutt'altro che notarile'. Sergio Mattarella, a Dogliani per il 70esimo anniversario dell'insediamento al Quirinale come primo presidente della Repubblica italiana eletto ...

Governo M5S-Lega - accordo su 10 punti. Mattarella : il presidente non è un notaio : La notizia della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il Governo M5S e Lega. Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede 19 punti chiave. Nelle stesse ore un avvertimento chiaro a Lega e M5s è arrivato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «La nomina del premier spetta al Capo dello Stato» ha ...