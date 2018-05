Il padre di Meghan Markle non parteciperà al Royal Wedding

Gb : padre Meghan Markle ha avuto un attacco cardiaco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Meghan Markle - il padre ha venduto foto ai paparazzi per 100mila sterline : foto concordate. Quelli che sembravano a tutti gli effetti scatti rubati sono in realtà frutto di un accordo tra il padre di Meghan Markle, Thomas, e un paparazzo. L’uomo si è fatto fotografare mentre si prova l’abito per le nozze della figlia e in altri momenti di preparazione per il lieto evento. Il signor Markle avrebbe ottenuto 100mila sterline. La notizia è stata riportata dal Mail on Sunday, un allegato del Daily Mail e pare ...

Meghan Markle : il padre guarda le foto con Harry in un internet cafè : Il papà di Meghan Markle si prepara alle nozze. Da qualche giorno è infatti data per certa la sua presenza, ma intanto è stato paparazzato al suo paese, Rosarito in Messico, mentre svolgeva un'...

Al Royal Wedding Meghan Markle sarà accompagna all'altare dal padre - : Smentendo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Thomas volerà in Inghilterra , assieme alla ex moglie, per incontrare la famiglia reale e sarà presente al matrimonio della figlia

Il padre di Meghan Markle accompagnerà la figlia all'altare - per le nozze con il principe Harry : "Il principe Harry e Meghan non vedono l'ora di dare il benvenuto ai genitori della signorina Markle, per il loro matrimonio". Con un comunicato ufficiale, pubblicato sull'account Twitter di Kensington Palace, l'ex attrice di Suits mette un punto alle polemiche circolate intorno alle sue nozze: il padre è stato invitato e l'accompagnerà all'altare. "I genitori della sposa avranno entrambi un ruolo importante al matrimonio, si legge ...

Il Principe Harry è già amico con il padre di Meghan Markle : Il Principe Harry pare abbia creato un forte legame con un membro della famiglia della sua futura sposa, pur non avendolo mai visto. Un membro tutt'altro che di poco conto: si tratta del padre di ...