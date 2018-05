Il nuovo sindaco di Udine è Pietro Fontanini | della Lega

Udine svolta a destra : Pietro Fontanini è il nuovo sindaco : Udine diventa leghista. Pietro Fontanini è il nuovo sindaco, colui che si è imposto sulla terra rossa friulana. Dopo 15 anni

Udine - al ballottaggio vince Fontanini : è il nuovo sindaco : Dopo 15 anni di centrosinistra, Udine avrà un sindaco leghista . A strappare al Pd la storica roccaforte rossa è stato Pietro Fontanini : il candidato della Lega sostenuto da Forza Italia e Fratelli d'...

Forza Italia esulta : Carlo Spagnol è il nuovo sindaco di Sacile : Forza Italia vince a Sacile , il comune dove si è svolto, come a Udine, il ballottaggio dopo le elezioni del 29 aprile scorso. Il testa a testa tra Carlo Spagnol , candidato di Forza Italia e della ...

Terremoto - il sindaco di Arquata chiede un nuovo governo : “Non siete soli” : “Fate quello che vi pare, ma l’importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate”. Lo ha detto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci durante l’inaugurazione della cittadella delle attivita’ produttive a Pescara Del Tronto, frazione devastata dal sisma del 24 agosto, che sta ricominciando a vivere grazie alle Sae, alla chiesa e al sito della ...

Sindaco Arquata - nuovo governo subito : ANSA, - Arquata DEL TRONTO , ASCOLI PICENO, , 28 APR - "Fate quello che vi pare, ma l'importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate". Lo ha ...

Dislivello tra vecchio e nuovo asfalto sulla Statale 16 - il sindaco : 'Fare attenzione' : sulla Statale 16 all'altezza degli svincoli di viale Trento e di via Canale Bonificazione il manto stradale presenta pericolosi dislivelli tra il manto appena rifatto e quello vecchio, per questo è ...

Sanità : sindaco Padova - su nuovo ospedale pronti ad 'avanti tutta' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Lo stiamo già facendo e siamo ulteriormente decisi a collaborare al massimo nell’interesse dei pazienti, dei medici, degli operatori, della ricerca e quindi di tutta la nostra comunità. Sarà una magnifica occasione per discutere e spiegare finalmente a tutti perché quest

Sanità : sindaco Padova - su nuovo ospedale pronti ad ‘avanti tutta’ : Padova, 19 mar. (AdnKronos) – ‘Sono stufo delle tiritere da disco rotto di chi sa solo far polemica: a me interessano i fatti per la gente, non la propaganda eterna. Io rispondo ai Padovani non certo a chi ha da recriminare sui suoi insuccessi passati. E’ proprio ai nostri cittadini che mi rivolgo e a loro dico che sul nuovo accordo che la nostra Giunta ha raggiunto con la Regione in dicembre e che io ho firmato col Governatore ...

Inizia la campagna elettorale 2018 con la presentazione di Tommaso Lo Russo - quale nuovo sindaco per : Inizia la campagna elettorale per la lista legata alla amministrazione uscente dell' ing Domenico Pallaria con la presentazione di Tommaso Lo Russo proposto quale nuovo sindaco. Una serata nella quale ...