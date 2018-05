Il nuovo Battlefield si avvicina | DICE stuzzica i fan utilizzando il codice Morse

eurogamer

: Altri indizi per il nuovo #Battlefield. - Eurogamer_it : Altri indizi per il nuovo #Battlefield. - GamerNewsit : Il reveal del nuovo Battlefield ... - X1n90 : @KhuxSugar Mie previsioni/speranze: - Nuovo Forza - Anthem -Un reboot di Splinter Cell -un nuovo Gears of War -Bo… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Continuano a spuntare in rete indizi che ci parlano del prossimo atteso sparatutto della serie. Se poco tempo fa un easter egg presente in1 ci rimandava alla pagina di EA nominata "Never be the same", ecco che oggi spunta un messaggio cifrato per i fan.Come riporta Gamingbolt,ha pubblicato un post su Twitteril co, già questo di per sé farebbe pensare alle "comunicazioni militari" ma, la traduzione, presenta qualcosa di più interessante:"Good work, but this is just the beginning. Thewill never be the same", ovvero, ottimo lavoro, ma è soltanto l'inizio. Il campo di battaglia () non sarà più lo stesso.Read more…