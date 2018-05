' Il M5S ha cambiato idea? Io ci tenevo' | Sapelli

'Il Foglio' vs. il M5S : 'Hanno cambiato il programma' - La replica : 'Solo falsità' : È quanto si legge in un post del M5S di risposta a un articolo che accusa i pentastellati di aver modificato il programma elettorale dopo il 4 marzo, in particolare sulla politica estera e sulla ...

M5S - il Foglio : “Programma sul sito cambiato dopo le elezioni. Modifiche su esteri e sindacati” : “Il programma M5s pubblicato in rete è stato sostituito dopo le elezioni”. Il Foglio, in un articolo pubblicato nella versione cartacea, accusa il Movimento 5 stelle di aver modificato i documenti in cui vengono elencate le priorità di azione dei grillini. Le Modifiche, che hanno riguardato in particolare la sezione esteri (rimodulate ad esempio le contestazioni alla Nato e le critiche all’Ue) e i sindacati, sono state rilevate ...