Il look del protagonista di Days Gone non sarà personalizzabile?

Che cosa ci vorranno dire coi loro look? Ce lo svela una psicologa della moda : Una pioniera della psicologia della moda. Così si definisce Dawnn Karen, 29 anni, un master in al Teachers College della Columbia University e una cattedra in psicologia al Fashion Institute of Technology di New York. Consulente per diversi brand di abbigliamento, fonda il proprio mestiere su un’idea: non conta molto come i tuoi vestiti ti fanno apparire, ma come ti fanno sentire. Così, con la sua visione originale, ha contribuito all’evoluzione ...

Festival di Cannes 2018 : i voti ai look delle star : Parla spagnolo la serata di apertura della 71esima edizione del Festival di Cannes. Anzi, meglio: parla inglese con un forte accento spagnolo. È infatti composta da Penelope Cruz e Javier Bardem la splendida coppia di protagonisti del film con il quale si inaugura ufficialmente questa edizione della kermesse cinematografica, Todos lo saben. LEGGI ANCHECannes, fate largo alle donne Ma non sono solo loro due le stelle presenti sul primo ...

MET GALA 2018 / I look delle star tra sacro e profano - Anna Trieste : "Rihanna è San Gennaro!" - foto : Met GALA 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:01:00 GMT)

Met Gala 2018 / I look delle star tra sacro e profano : Beyoncé assente ma protagonista - i meme su Tom Brady : Met Gala 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:32:00 GMT)

MET GALA 2018 / I look delle star tra sacro e profano : Rihanna e Katy Perry in guerra tra tiare e croci : Met GALA 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:56:00 GMT)

Tutti i look del Met Gala 2018 - dalla Papessa Rihanna all’angelo Katy Perry a Madonna e Selena Gomez (foto) : Decisamente è uno tra i più grandi eventi al mondo capaci di coniugare moda e musica e anche quest'anno i look del Met Gala 2018 sono destinati a far discutere. Il tema dell'evento di quest'anno è Corpi Celesti: Moda ed Immaginazione Cattolica, che le star presenti al Metropolitan Museum of Art di New York lunedì 7 maggio hanno interpretato in vario modo, sfoggiando abiti molto diversi tra loro e simboli della cristianità. La più ...

Cognizant delude con l'outlook dopo conti trimestre in linea con attese : Teleborsa, - Risultati trimestrali in crescita per Cognizant Technology Solutions , che però ha fornito previsioni giudicate deludenti. Il titolo infatti perde nel circuito pre-market del 3,8%. La ...

Cognizant delude con l'outlook dopo conti trimestre in linea con attese : Risultati trimestrali in crescita per Cognizant Technology Solutions , che però ha fornito previsioni giudicate deludenti. Il titolo infatti perde nel circuito pre-market del 3,8%. La compagnia ...

Rick cambia look in The Walking Dead 9 : prime foto dello sceriffo e del re a cavallo : Tutto cambia e con il salto temporale che ci attendere anche Rick cambierà look in The Walking Dead 9. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'inizio delle riprese a Senoia, arrivano sul web le prime foto che rivelato i primi dettagli sulla nuova stagione della serie in onda dal prossimo ottobre negli Usa e in Italia. Rick Grimes e il suo gruppo di sopravvissuti sono al centro della scena ma i primi dettagli saltano subito all'occhio visto che ...

Back To You è il nuovo singolo di Selena Gomez in uscita a maggio? Nuovo look per il ritorno della popstar : Back To You è il titolo che è balzato in vetta alle tendenze mondiali grazie ai rumors che lo indicano come titolo del Nuovo singolo di Selena Gomez. Sembra proprio che dopo un periodo di lontananza dalle scene di diversi mesi, la popstar sia pronta a rilasciare un inedito che dovrebbe anticipare il prossimo album in studio, il successore dell'acclamato Revival. Ad alimentare le voci su Back To You è stata prima l'apparizione del titolo ...

BMW X3 - look aggressivo e tanta tecnologia per la terza generazione del Sav di Monaco : FRANCOFORTE - Dopo due generazioni e 1.5 milioni di esemplari venduti nel mondo, per la Bmw X3 - il Suv mid-size di Monaco nato nel 2003 - è arrivato il momento di passare al terzo...

S&P conferma il rating dell'Italia a BBB. Outlook stabile : Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB, con Outlook stabile. L'agenzia statunitense prevede che nel 2018 il PIL italiano crescerà dell'1,5%, come anticipato dal Documento di economia

S&P conferma il rating dell'Italia a BBB. Outlook stabile : L'agenzia statunitense prevede che nel 2018 il PIL italiano crescerà dell'1,5%, come anticipato dal Documento di economia e finanza , DEF , 2018 che è stato approvato la scorsa settimana dal ...

S&P conferma il rating dell'Italia a BBB. Outlook stabile : L'agenzia mette in guardia anche sul debito pubblico elevato che insieme alla politica potrebbe rappresentare implicazioni negative per il rating del Paese.