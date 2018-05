Il governo Di Maio-Salvini si fa oggi?

ilpost

: Governo: Di Maio annulla partecipazione tv stasera da Fazio - TgLa7 : Governo: Di Maio annulla partecipazione tv stasera da Fazio - Corriere : Aggiornamento della trattativa M5S-Lega, ore 15 - Il contratto è praticamente finito - Verrà prima fatto vedere a… - fattoquotidiano : Governo, Di Maio lascia il Pirellone: “Si scrive la storia. La discussione va avanti bene” -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Per Lega e M5S è – in teoria – il giorno in cui chiudere le trattative e andare al Quirinale: tutte le notizie man mano che arrivano IlDisi fa? Il Post.