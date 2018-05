Il film consigliato di oggi | lunedì 14 maggio | Kingsman – Secret Service

Il film consigliato oggi - domenica 13 maggio : The best of me – Il meglio di me : Buongiorno, buona domenica e tanti auguri a tutte le mamme! Questa sera, per i romantici e per i fan di Nicholas Sparks, Canale 5 trasmetterà la versione cinematografica di uno dei suoi più bei romanzi. Il film consigliato oggi, 13 maggio, è The best of me-Il meglio di me, con Michelle Monaghan e James Marsden. film da vedere: The best of me-Il meglio di me The best of me-Il meglio di me, di genere drammatico/sentimentale, è il film consigliato ...

Il film consigliato di oggi - sabato 12 maggio : Segreti mortali [PRIMA TV] : Per il ciclo “sabato in giallo”, stasera Rete 4 propone in prima tv il misterioso Segreti mortali, film consigliato del 12 maggio. Madre e figlia si trasferiscono in una nuova casa: la zona è tranquilla e la vicina adorabile, ma ben presto si verificheranno strani episodi e verrà a galla un fatto inquietante appartenente al lontano passato dell’abitazione. film consigliato: Segreti mortali Segreti mortali, il film da vedere ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 11 maggio : Pazze di me : Un famoso proverbio dice: “Per ogni uomo ci sono 7 donne”. Francesco Mandelli, il protagonista di Pazze di me, film consigliato di oggi, le ha tutte e 7 dentro casa! Il suo personaggio, Andrea, è circondato da 7 invadenti e devastanti coinquiline di sesso femminile (compreso il cane!) in questa divertente commedia firmata Fausto Brizzi. Non sarà facile per lui, soprattutto quando conoscerà Giulia. L’unica soluzione sarà la ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 10 maggio : Storia di una ladra di libri : Nella prima serata di giovedì 10 maggio, Canale 5 ci propone una meravigliosa pellicola tedesca-statunitense, ambientata nella Germania nazista. Il film consigliato di oggi, tratto dall’omonimo bestseller di Markus Zusak, si intitola Storia di una ladra di libri, e sono più che convinta che ne rimarrete coinvolti e affascinati. E’ questo il film da vedere secondo la nostra redazione. Ma vediamo trama, cast e trailer del film. film da ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 9 maggio : Tutte contro lui : Se avete voglia di una commedia divertente e leggera, non perdetevi Tutte contro lui, film consigliato e da vedere secondo la nostra redazione nella serata del 9 maggio! Una pellicola che mette in luce in maniera ironica ed esilarante la mente vendicativa di una, anzi 3, donne tradite ed infuriate con lo stesso uomo! film da vedere: Tutte contro lui Tutte contro lui (The other woman), film consigliato di oggi, mercoledì 9 maggio, sarà trasmesso ...

Il film consigliato di oggi - martedì 8 maggio : Aldo Moro - il Professore [PRIMA TV ASSOLUTA] : A 40 anni dalla scomparsa di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia, arriva una prima tv assoluta dedicata alla sua figura come Professore universitario de La Sapienza di Roma. Il film consigliato per la serata di martedì 8 maggio si intitola Aldo Moro, il Professore e sarà interpretato dal magistrale Sergio Castellitto. film da vedere: Aldo Moro, il Professore In prima visione assoluta, Aldo Moro, il Professore, ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 7 maggio : Star Wars – Il risveglio della forza [PRIMA TV] : Grande appuntamento questa sera su Canale 5 per gli appassionati della saga Guerre stellari! Quindi, il film consigliato per voi oggi, lunedì 6 maggio, è il settimo capitolo Star Wars-Il risveglio della forza, con Harrison Ford. film da vedere: Star Wars – Il risveglio della forza Il fantascientifico Star Wars-Il risveglio della forza (2015) è il film suggerito nella serata del 7 maggio per i fan della famosissima saga. Andrà in onda in ...

ll film consigliato di oggi - domenica 6 maggio : Il mostro di Cleveland [Prima TV ASSOLUTA] : Basato su una delle più sconvolgenti vicende di cronaca nera americana, Il mostro di Cleveland è il film consigliato per la serata di domenica 6 maggio. La pellicola ripercorre la drammatica e sconcertante vicenda delle tre ragazze dell’Ohio rapite da Ariel Castro nei primi del 2000. Furono prigioniere dell’uomo per anni, prima di essere liberate nel 2013. Il film sarà trasmesso su Rete 4 in prima visione assoluta. film da vedere: Il ...

Il film consigliato di oggi - sabato 5 maggio : Box 314 – La rapina di Valencia : Buongiorno e buon sabato a tutti! Questa sera, 5 maggio, il film consigliato per gli apppassionati di thriller (ed in particolar modo quelli in cui una rapina fa da sfondo) è il franco-spagnolo Box 314-La rapina di Valencia. Una pellicola ad alta tensione che segue un gruppo di ladri professionisti intenti a compiere un colpo apparentemente di facile realizzazione, ma che non andrà come previsto quando scopriranno il contenuto di una delle ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 3 maggio : John Wick : Da non perdere questa sera, giovedì 3 maggio, John Wick, film consigliato di oggi! Gli appassionati del genere azione non rimarranno di certo delusi dalla straordinaria interpretazione di Keanu Reeves, killer spietato e vendicativo. film da vedere stasera: John Wick L’action movie John Wick (2014) è il film suggerito per voi nella serata di giovedì 3 maggio. Sarà trasmesso su Mediaset 20 alle ore 21. L’avvincente pellicola è diretta ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 2 maggio : Qualcosa di nuovo : In prima visione Rai arriva Qualcosa di nuovo, film consigliato per la serata di mercoledì 2 maggio. Si tratta di una commedia italiana di Cristina Comencini, interpretata da Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, che col giovane Eduardo Valdarnini daranno vita ad un improbabile e divertente triangolo amoroso costellato di equivoci e sorprese. Vediamo trama e cast del film che vi consigliamo di vedere. film da vedere: Qualcosa di nuovo Qualcosa ...

Il film consigliato di oggi - martedì 1 maggio : La grande scommessa : Buongiorno e buon 1 maggio a tutti! Cosa vedere in questa serata di festa, magari dopo la classica scampagnata con famiglie e amici? Il film consigliato per voi è tratto da una vicenda realmente accaduta ed interpretatato da un cast straordinario, in cui figurano Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell e Brad Pitt. Si intitola La grande scommessa il film da vedere di oggi e ripercorre la storia di alcuni geniali investitori che nel 2005 ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 30 aprile : Lone Survivor : Tratto da una storia vera, Lone Survivor è il film consigliato per la serata di lunedì 30 aprile. Bellissima pellicola di genere azione/drammatico/guerra, è ispirata all’autobiografia dell’ex Navy SEAL Marcus Luttrell, qui interpretato da un eccellente Mark Wahlberg. Quattro Navy SEALS sono in missione per neutralizzare un nucleo operativo di Al-Qaeda, ma finiscono in un’imboscata sulle montagne afghane, isolati dai soccorsi e ...

Il film consigliato di oggi - domenica 29 aprile : Cold Hell – Brucerai all’inferno : In Austria, una ragazza di origine turca assiste ad un brutale omicidio, ma è a sua volta vista dal serial killer, rischiando così di essere la sua prossima vittima. Questa è una piccola anticipazione del film consigliato per la serata di domenica 29 aprile, intitolato Cold Hell-Brucerai all’inferno. film consigliato: Cold Hell-Brucerai all’inferno Cold Hell-Brucerai all’inferno (titolo originale: Die Hölle) è un thriller del ...