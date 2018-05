Il Festival di Cannes è fuori dal tempo?

Charlotte Casiraghi incinta - Naomi Campbell e le altre dive mozzafiato al party più glam del Festival di Cannes : Naomi Campbell, Diane Kruger, Paris Hilton, Cate Blanchett, attrici e modelle: il bel mondo del cinema e della moda anima i party più esclusivi di Cannes. Abiti da favola e look mozzafiato. Ma è Charlotte Casiraghi incinta a rubare la scena - - VIDEO1 - VIDEO2 - VIDEO3 - VIDEO4 Chiara ...

Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes : il primo red carpet da genitori (foto) : Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes: la coppia tornata da poco da Los Angeles dove ha vissuto per gli ultimi mesi ha partecipato domenica 13 maggio al Festival francese. A due mesi dalla nascita del piccolo Leone, nel giorno della festa della mamma, Fedez e Chiara Ferragni hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, alla loro prima apparizione ufficiale da neo genitori. Fedez e Chiara Ferragni al Festival del ...

Cannes 2018 : presentato il Filming Italy Sardegna Festival - Best Movie : ... « Questa manifestazione offre una delle prime possibilità di reale confronto tra il mondo del cinema e quello delle serie Tv, soffermandosi su ogni aspetto del mondo dell'audiovisivo. In questa ...

Festival di Cannes - Alba Rohrwacher dopo la proiezione di Lazzaro felice : “Bello lavorare con Alice” : Alba Rohrwacher recita nel film della sorella Alice, “Lazzaro felice”, in concorso a Cannes e applauditissimo dopo la proiezione odierna. Sempre al Festival, quattro anni fa, il loro “Le meraviglie” fu Gran Premio speciale della giuria. L'articolo Festival di Cannes, Alba Rohrwacher dopo la proiezione di Lazzaro felice: “Bello lavorare con Alice” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Festival di Cannes - oltre 10 minuti applausi per Lazzaro felice. Il pubblico premia il film di Alice Rohrwacher : oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, poco fa al Grand Theatre Lumiere di Cannes, di Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, primo film italiano del programma in competizione per la Palma d’Oro. Alba Rohrwacher, che è nel cast del film, si è commossa durante il tributo della sala. Anche all’uscita del cast dalla proiezione ci sono stati applausi ripetuti. Ad accompagnare il film, seppure in disparte, anche Roberto ...

CHIARA FERRAGNI / Foto - sul red carpet del Festival di Cannes in rosa con un abito di Alberta Ferretti : CHIARA FERRAGNI sfila in rosa sul red carpet del Festival di Cannes, indossando un abito con un lungo strascico di Alberta Ferretti. Al suo fianco il fidanzato Fedez.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 08:45:00 GMT)

Alice Rohrwacher/ Conquista il Festival di Cannes con il suo "Lazzaro Felice" : Alice Rohrwacher, la regista italiana Conquista il Festival di Cannes 2018 con il suo nuovo film "Lazzaro Felice". Nel cast anche Nicoletta Braschi moglie di Roberto Benigni.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 00:06:00 GMT)

Festival di Cannes - Paolo Rossi protagonista : due film su di lui : Una commedia surreale , persino con sponda politica, che a qualcuno ricorda Paolo Sorrentino. E non c'è solo il calcio: da segnalare "Le grand bain", di Gilles Lellouche, attore visto l'anno scorso ...

Festival di Cannes - lo storico red carpet : 82 donne in marcia per la parità di genere. : Giornata storica a Cannes. Sul red carpet del Festival hanno sfilato decine di donne, dall’icona francese Agnes Varda alle nostre Claudia Cardinale e Jasmine Trinca, dalla presidentessa di giuria Cate Blanchett a Salma Hayek. Sulla scalinata della Croisette erano in 82. Perché proprio quel numero? Perché da quando esiste il Festival, cioè da 71 anni, i film realizzati da donne e selezionati per il concorso sono stati solo 82, contro i 1645 ...

Festival Cannes 2018 - Cate Blanchett e 82 donne contro le discriminazioni/ E il trans di Girl viene acclamato : Festival Cannes 2018, Cate Blanchett e 82 donne contro le discriminazioni nel mondo cinematografico. E il film con protagonista un trans, "Girl", viene acclamato dalla critica(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:15:00 GMT)

A Biografilm Festival anteprime da Cannes - Berlino e Sundance : Mentre Manny e Joel crescendo diventando sempre più simili a loro padre, Jonah, il fratello più giovane, abbraccia un mondo di immaginazione che è solo suo. Biografilm Festival ospiterà anche l'...

Festival di Cannes 2018/ 2001 : Odissea nello Spazio - un pilastro del cinema moderno da 50 anni : Oggi al Festival di Cannes verrà proiettata la versione rieditata e curata da Christopher Nolan del film di Stanley Kubrick uscito 50 anni fa. Ce ne parla MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:11:00 GMT)Festival di Cannes 2018/ Lezioni di piano, i 25 anni di una Palma d'oro al vero cinema, di L. LocatelliERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Festival di Cannes - Christopher Nolan : “Io - Stanley Kubrick e il miracolo tra pellicola e digitale” : Christopher Nolan sta con la pellicola. Ma non sposa la guerra “anacronistica” fra questa e il digitale, “devono coesistere, si completano, e insieme fanno la perfezione del cinema”. Semmai la sfida di chi fa il cinema è combattere affinché tale matrimonio abbia parità di diritti. Il cineasta londinese è al Festival di Cannes a presentare ufficialmente la proiezione di 2001 Odissea nello Spazio restaurato in 70mm (in programma domenica 13 ...

La marcia delle donne al Festival di Cannes 2018 : «Non siamo una minoranza» : La marcia delle donne è andata in scena anche al festival di Cannes 2018, il primo del terremoto #MeToo e dell’era post-Weinstein. 82 talenti femminili del cinema, guidati dalla regista Agnès Varda e dalla presidente di giuria Cate Blanchett hanno calcato insieme il tappeto rosso del Palais per dire basta alle discriminazioni, e chiedere parità salariale e un trattamento più equo delle donne nell’industria cinematografica (e non ...