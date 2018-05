digitalic

: Il discorso di Tim Cook alla Duke University: “Siate senza paura” - m_mugnani : Il discorso di Tim Cook alla Duke University: “Siate senza paura” - DigitalicMag : Il discorso di Tim Cook alla Duke University: “Siate senza paura” - RobRe62 : RT @DigitalicMag: Il discorso di Tim Cook alla Duke University: “Siate senza paura. Sii l'ultimo ad accettare le cose come stanno e il prim… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Non garantiamo a tutti gli studenti il Ildi Tim: l'insegnamento di Steve Jobsha continuato chiedendo ai laureati didi non accettare il mondo come è oggi, ma piuttosto di ...