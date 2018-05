Il Diritto d' asilo- Report 2018

Migranti - nuovo bilancio e Diritto d'asilo : le due partite in cui l'Italia si gioca tutto : La gestione da parte dell'Europa del fenomeno migratorio ha due ricadute: l'una riguarda i fondi a disposizione per la gestione dei flussi che premono dal Sud del mondo; l'altra quello delle regole per stabilire chi ha diritto a ricevere asilo e chi no,

Migranti : a Bruxelles prove asse Pd-M5S - via libera a riforma Diritto asilo : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – prove di asse a Bruxelles tra il M5S e il Pd, mentre a Roma si tenta il dialogo, tutto in salita, per la formazione di un governo insieme. Dalla Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo è arrivato il via libera al testo che riforma il diritto d’asilo, che introduce, tra le altre cose, un tetto massimo di sei mesi per decidere sulle domande di protezione internazionale e non 18, come si arriva ad ...