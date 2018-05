Il contratto di governo non c' è ancora Lega e M5s molto distanti su immigrati | regole

GOVERNO LEGA-M5S - STALLO PREMIER E PROGRAMMA/ Di Maio-Salvini - distanza sul "contratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)

Governo - Lega ascolterà elettori in piazza su contratto di governo : La Lega ha annunciato di voler ascoltare il parere dei propri elettori sull'intesa con il M5s per la formazione del nuovo governo. L'ufficio organizzativo federale ha inviato una lettera ai segretari ...

Governo gialloverde - cosi' il contratto; Ambasciata a Gerusalemme - scontri al confine con Gaza : Diminuzione delle sanzioni contro la Russia e ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo nei paesi dell'Unione, i capisaldi della politica estera. Intanto Fratelli d'Italia non parteciperanno ...

Salvini : o troviamo la quadra sul contratto di governo oppure ci fermiamo qui : Il leader leghista, al contrario di Di Maio, ammette le difficoltà a trovare accordi su punti fondamentali come migranti, legge Fornero e giustizia - Al termine del colloquio con Mattarella, è un ...

Governo - Salvini : "distanza con Di Maio"/ "Lega stima M5s - ma serve tempo per contratto. Premier? Nessun nome" : Governo, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli Premier? Di Maio smentisce. Lega-M5s al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"

Salvini : "Il governo parte se può agire". Di Maio : "Chiesto altro tempo per chiudere il contratto" : "Ancora ci sono distanze (coi 5s), no accordi un tanto al chilo" dice il leader del Carroccio dopo essere salito al Colle. Primo a incontrare Mattarella è stato Di Maio: il premier? "Nomi non ne facciamo". Continua il confronto sul contratto per la formazione del governo

M5s-Lega - Di Maio : “Perché abbiamo chiesto più tempo? È un contratto di governo - mica di locazione” : “Dobbiamo ultimare un contratto di governo, mica è un contratto di locazione”. Così Luigi Di Maio tornando a Montecitorio ha risposto a chi gli chiedeva perché hanno chiesto a Mattarella più tempo, aggiungendo: “Deciderà il presidente”. E alla domanda se c’erano problemi sul nome del premier, il capo politico dei Cinque stelle ha replicato: “Stiamo parlando del contratto, che c’entra il ...

Governo M5s-Lega - Di Maio chiede altro tempo : "Dobbiamo ultimare il contratto" : Poche parole, alcuni punti fermi, ancora una richiesta di tempo. "Se parte questo Governo del cambiamento parte davvero la Terza Repubblica, quello in cui i cittadini fanno un passo avanti e i politici fanno un passo indietro"...

Di Maio : «Per ora niente nomi - abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo per il contratto di governo» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. niente nomi, d’accordo con Salvini»

Governo - Di Maio : “Intenzionati a partire presto. Chiesto tempo a Mattarella per completare contratto” : “L’accordo è il cuore di questo Governo di cambiamento che siamo intenzionati a far partire il prima possibile”. Lo dice Luigi Di Maio a nome del M5S al termine delle consultazioni al Quirinale. “Sia io che Salvini siamo d’accordo sul fatto che nomi pubblicamente non ne facciamo”, ha continuato Di Maio. Il contratto di Governo “sul modello tedesco, mette dentro i punti programmatici delle due forze” M5s ...

