Il Confine | dal 15 maggio su Rai 1 una fiction sulla Grande Guerra

La miniserie Il Confine su Rai1 con Filippo Scicchitano - anticipazioni dalla conferenza stampa : Questa mattina è stata presentata la miniserie Il Confine, una coproduzione Rai Fiction e PayperMoon Italia che racconta la prima Guerra Mondiale attraverso gli occhi di tre giovani amici di Trieste. Il prodotto andrà in onda su Rai1 in due puntate, il 15 e il 16 maggio. In conferenza stampa, Andreatta ha definito la storia dal titolo emblematico: "Il Confine è temporale ma anche emotivo. Il Confine è anche quello di Trieste. Questo racconto ...

Il Confine | Conferenza Stampa | 10 maggio 2018 | In diretta dalle ore 10 : 30 : Oggi, giovedì 10 maggio 2018, a partire dalle ore 10:30, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione de Il Confine, miniserie tv in onda su Rai 1, con Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz.Il Confine | La miniserieprosegui la letturaIl Confine | Conferenza Stampa | 10 maggio 2018 | In diretta dalle ore 10:30 pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2018 04:39.

Kim attraverserà il Confine a piedi - accompagnato dalla sorella. Tutti i dettagli dello storico vertice con Moon : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà la linea di demarcazione militare che separa le due Coree domani mattina alle 9.30 (le 2.30 del mattino in Italia), per partecipare, dieci minuti dopo, alle 9.40, a una cerimonia ufficiale di benvenuto. Ad aspettarlo, sulla linea di demarcazione militare a Panmunjom, ci sarà il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in. Kim attraverserà il confine a piedi e Moon saluterà ...

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani fermati dalla polizia francese per gli scontri al Confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

Linea Radcliffe - l’unico Confine che si vede dallo spazio : La “Linea Radcliffe” è l’unico confine politico visibile dallo spazio a causa di un gigantesco sistema di illuminazione lungo la barriera di contrasto a infiltrazioni, contrabbando e immigrazione illegale. Si tratta della frontiera che separa India e Bangladesh, ma – come molti altri confini del mondo – è un retaggio dell’era coloniale e prende il nome da Sir Cyril Radcliff, il quale nel 1947, alla vigilia ...

L'ex presidente catalano Puigdemont fermato al Confine dalla polizia tedesca : MADRID - È stato fermato alle 11,19, mentre in auto attraversava la frontiera tedesca dalla Danimarca, proveniente dalla Finlandia. L?ex presidente catalano Carles Puigdemont era diretto...

Migrante incinta respinta al Confine : muore in ospedale dopo il parto - : Una 31enne di origine nigeriana, che aspettava un bimbo da poche settimane e soffriva di un grave linfoma, è stata rimandata indietro dalle autorità francesi alla frontiera di Bardonecchia. Soccorsa ...

