IL CAPITANO MARIA Anticipazioni 14 maggio 2018 | segreti rivelati e nuovi amori

Anticipazioni 'Il CAPITANO Maria' : trama terza puntata di lunedì 21 maggio 2018 Video : Eccoci con un nuovo spazio dedicato a Il Capitano Maria [Video], lo sceneggiato che la scorsa settimana ha ottenuto record d'ascolti. Il primo appuntamento andato in onda il 7 maggio è stato to da oltre 7 milioni di spettatori e il 28,50% di share. La serie prodotta da Palomar e Rai Fiction è stata girata tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017 a Bari e in altre localita' della Puglia. Oltre a Vanessa Incontrada che interpreta la protagonista ...

“Il CAPITANO Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e anticipazioni. : Al lunedì Raiuno passa dal commissario al capitano. Terminato il ciclo di repliche di Montalbano è tempo della prima tv con una nuova fiction, Il capitano Maria. Articolata in quattro puntate vede protagonista Vanessa Incontrada. Il capitano Maria Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri, un militare, ha la responsabilità della guida di un gruppo […] L'articolo “Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e ...

Programmi TV di stasera - lunedì 14 maggio 2018. Su Rai1 Il CAPITANO Maria : Vanessa Incontrada in Il Capitano Maria Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Seconda Puntata - 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: Maria continua ad indagare sull’attentato. Tutto fa pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il Capitano comprende che sotto c’è qualcosa di molto più complesso. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ...

Vanessa Incontrada è il “CAPITANO Maria” nella nuova fiction di Rai1 : Secondo appuntamento con la serie “Il capitano Maria“, la fiction con Vanessa Incontrada, per la regia di Andrea Porporati, in onda lunedì 14 maggio in prima serata su Rai1. Ritroveremo Maria che indaga sull’attentato. Tutto fa pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il capitano comprende che sotto c’è qualcosa di molto più complesso. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ragazza che è stata determinante ...

Il CAPITANO MARIA quante puntate sono e quando finisce? : In questo speciale troverete informazioni importanti sulla fiction Il capitano Maria: quante puntate sono e quando finirà in primis, ma anche tanto altro come curiosità sul personaggio principale, Maria Guerra, interpretata da Vanessa Incontrada. L'attrice spagnola sta conquistando sempre più il pubblico con le sue interpretazioni e poi c'è un affetto nei suoi confronti che va avanti da anni e che si sta solamente consolidando nel tempo; ora ...

“Che rabbia…”. Vanessa Incontrada nella bufera per la fiction ‘Il CAPITANO Maria’. Ecco perché : Per la gioia dei suoi fan, Vanessa Incontrada è tornata in tv da protagonista con una fiction che, appena iniziata, ha fatto registrate un boom di ascolti. È il ‘Capitano Maria’ e la prima puntata è andata in onda lo scorso 7 maggio e ha fatto ‘il botto’: La prima puntata della serie, in onda su Raiuno, ha fatto il botto: è stata seguita da una media di più di 7 milioni di spettatori con uno share del 28.50%, ...

Vanessa Incontrada - il CAPITANO MARIA contro i 'bastardi islamici' : Fai presto a capire perché Il capitano Maria , la fiction su Rai Uno con protagonista Vanessa Incontrada nelle vesti di carabiniere e ambientata in Puglia, abbia fatto ieri, nella prima puntata, il ...

Scoppia la polemica per la fiction "Il CAPITANO Maria". Presidi infuriati : "Messaggi diseducativi" : Boom di ascolti. Ma anche di proteste. La prima puntata del "Capitano Maria" ha attirato in tutti i sensi l'attenzione. E oltre agli spettatori che hanno apprezzato la prima puntata della fiction con Vanessa Incontrada, c'è anche chi è rimasto piuttosto perplesso. Tra questi Alessandro Turchi, presidente dell'associazione Solo Dirigenti. "Esprimo forti perplessità in merito alla fiction "Capitano Maria'. Mi faccio interprete dei sentimenti di ...

Polemica su Il CAPITANO MARIA - la fiction di Rai1 sotto accusa : “La figura del preside presentata in modo negativo” : Neanche il tempo di partire che la nuova fiction con Vanessa Incontrada, Il Capitano Maria, è sotto accusa. A muovere la Polemica contro la serie è Alessandro Turchi, presidente dell’Associazione dei dirigenti scolastici Solo dirigenti. Come riporta Il Giornale di Trani, avrebbe scritto una lettera a Miur, sindacati, dirigenti scolastici ed organi di stampa dicendosi indignato nei riguardi della nuova produzione dell'ammiraglia Rai. Il motivo? ...

Il CAPITANO MARIA - anticipazioni puntata lunedì 14 maggio 2018 : continuano le indagini : Una grande Vanessa Incontrada interpreta su Rai 1 la protagonista della fiction Il Capitano Maria. Gli episodi della serie, come annunciato, saranno quattro, la location ed i paesaggi quelli della bellissima Puglia. Ricapitoliamo in breve la trama. Maria Guerra, dopo dieci anni di assenza, è tornata nella sua città, per liberarla dai malviventi, ma anche per scoprire finalmente chi ha ucciso il marito, magistrato del Tribunale dei Minori. ...

Il CAPITANO MARIA - i dirigenti scolastici contro la fiction : "La figura del preside è diseducativa e lesiva" : Scena: i Carabinieri, capeggiati dal loro Capitano, riescono ad entrare in una scuola in cui è stata nascosta una bomba. L'esplosivo è comandato a distanza, e non c'è modo di disinnescarlo. Serve, quindi, effettuare un'evacuazione senza che i terroristi lo scoprano e facciano esplodere l'ordigno prima del previsto. La soluzione c'è: dei sotterranei in disuso da tempo che, però, porterebbero in salvo alunni e docenti. Durante ...

Il CAPITANO MARIA più spericolata di Star Wars : Accidenti, a questo capitano Maria gliene ne capitano di tutti i colori, più che a Rey, l'ultima eroina di Star Wars. Proprio la protagonista della saga stellare che ha sonoramente battuto lunedì sera.

Il CAPITANO MARIA è il vero risveglio della forza : Il Capitano Maria vince per ko. La nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada ha sbancato l’auditel del lunedì sera con 7.032.000