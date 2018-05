Ikea | come trasformare la casa in un’oasi di relax

vanityfair

(Di lunedì 14 maggio 2018) La sveglia, un caffè al volo, la sfida al traffico e ai mezzi per arrivare al lavoro. E poi una giornata in cui dividersi tra consegne, riunioni, imprevisti. Quando rientriamo asentiamo il bisogno di ritrovare la calma, il tempo, ma a volte non riusciamo a staccare la spina. Nel report Life at home del 2017,ha individuato tre fattori chiave che limitano la nostra sensazione di essere mentalmente presenti a. LEGGI ANCHE14 segnali che avete davvero un pessimo capo 1 – Quando portiamo ail lavoro dall’ufficio non smettiamo mai di essere produttivi. Così non riusciamo a staccare la spina e a goderci il presente. 2 – Spesso le persone hanno paura di perdersi qualcosa se si concedono una pausa. Rilassarsi diventa difficile, poiché la mente è sempre altrove. 3 – Gli smartphone e altri dispositivi tecnologici sottraggono tempo prezioso e distolgono ...