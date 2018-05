optimaitalia

: I ringraziamenti di Ermal Meta e Fabrizio Moro dopo l'Eurovision: la collaborazione continuerà nei prossimi mesi… - OptiMagazine : I ringraziamenti di Ermal Meta e Fabrizio Moro dopo l'Eurovision: la collaborazione continuerà nei prossimi mesi… - imhellena : RT @tornerasereno: Sia Ermal che Fab come ultimo post su IG hanno la stessa foto con i rispettivi ringraziamenti IO NON CE LA FACCIO ?? - tornerasereno : Sia Ermal che Fab come ultimo post su IG hanno la stessa foto con i rispettivi ringraziamenti IO NON CE LA FACCIO ?? -

(Di lunedì 14 maggio 2018)l'Eurovision ringraziano i fan ed il pubblico italiano per il supporto durante la manifestazione canora, tenutasi quest'anno a Lisbona, in Portogallo.La coppia di cantautori ha portato sul palco dell'Altice Arena di Lisbona l'inno Non mi avete fatto niente durante al serata finale di sabato 12 maggio: la canzone, apprezzatissima dal pubblico a casa e risultata terza al televoto, ha conquistato il quinto posto nella classifica finale!l'avventura sanremese e l'Eurovision, i due cantanti hanno ringraziato i fan che durante la settimana portoghese li hanno sostenuti con migliaia di messaggi di affetto, oltre che d'in bocca al lupo in vista dell'esibizione durante la finale.Entrambi, di ritorno in Italia, si accingono a intraprendere strade separate per alcuni mesi in vista dei rispettivi tour, ma stando ad alcune dichiarazioni fatte durante ...