I rimedi anticellulite delle star

(Di lunedì 14 maggio 2018) Cellulite, una parola che mette democraticamente d’accordo tutte le donne. Un inestetismo che colpisce il 90% della popolazione femminile, magre comprese.e moanche, manca solo più la Barbie con la cellulite. Recentissima la foto rubata di Bella Hadid con un bikini piuttosto sgambato e la pelle del lato b non proprio tonica (nella gallery). Se sietebody positive, allora ilo numero uno da seguire è quello della modella curvy Ashley Graham. Ovvero, smettere di curare la cellulite. Del resto, non c’è niente di male, l’importante è sentirsi a proprio agio. Non è necessario lottare tutta la vita per debellare un difetto, spesso capita, infatti, di concentrarsi di più sulle imperfezioni minime e di gettare psicologicamente la spugna su quelle più evidenti, dove la soluzione richiede troppo sforzo e i risultati non danno abbastanza benefici. Della ...