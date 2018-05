I ricordi sono fatti di “materia” | una molecola simile al DNA

meteoweb.eu

: @Drawmesmile_ Ne sono consapevole, vivrò di ricordi. #japril - Felicity9610 : @Drawmesmile_ Ne sono consapevole, vivrò di ricordi. #japril - moonbeaaa : RT @clickclickclik: “Le cose belle durano il tempo necessario per diventare ricordi. Poi finiscono. Ma lì, nella tua testa, sono per sempre… - Lady_Marlene_ : RT @kccaabello97: Gesù cristo sono io Moltiplicando tutta la pazienza Avrò sfamato te e la tua arroganza Forse ti ho porto pure l’altra gua… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Un interessante esperimento è stato condotto con lumache di mare da David Glanzman presso l’Università di Los Angeles, pubblicato su “eNeuro“: si è scoperto che idi unaal DNA, l’RNA, che, se trasferita da un animale all’altro, consente di trasmettere la traccia mnemonica del primo al secondo animale. Glanzman ha dimostrato che trasferendo unaspecifica di RNA prelevata da una lumaca a un’altra si può trasferire il ricordo della prima alla seconda lumaca: l’esperto ha prima indotto la formazione di un ricordo (negativo) in una lumaca toccando la coda in modo da infastidire l’animale che ha una reazione difensiva involontaria. Poi ha isolato l’RNA che si è generato nel suo sistema nervoso in seguito all’esperienza e lo ha inoculato in un secondo animale la cui coda non era mai stata ...