I politici dettano l’agenda ai media con Twitter Siamo sicuri che funzioni?

(Di lunedì 14 maggio 2018) Russiagate. Secondo le accuse che gli vengono mosse, Donald Trump avrebbe delle connessioni tutte da spiegare con oscuri contatti russi che avrebbero influito sulle elezioni del 2016 e così potrebbe finire addirittura sulla graticola giudiziaria.Il diretto interessato si dice vittima di un "sistema truccato", uno schema ostile in cui i suoi oppositori si sarebbero rifiutati di rivelare proprio i documenti che servirebbero a scagionarlo, guarda caso.Da notare però, è che a sostenerlo non è il portavoce della Casa Bianca, né l'inquilino stesso dello Studio Ovale in una ossequiosa conferenza stampa o in una ovattata intervista pubblicata da un giornale. Lo dice invece "The Donald" in persona su.È ormai una consuetudine: @realDonaldTrump è l'organo ufficiale della Casa Bianca e coincide con il telefonino del presidente, con le sue ...