I giudici su Berlusconi | ' Comportamento privo di termini negativi'

Berlusconi - i giudici : le pendenze non negano la buona condotta : I "carichi pendenti", cioè i procedimenti ancora in corso a carico di Silvio Berlusconi, non sono automaticamente "ostativi" e non necessariamente "significativi" di una condotta "non buona" dopo l'...

Silvio Berlusconi potrà di nuovo candidarsi - sì dei giudici alla riabilitazione : Silvio Berlusconi ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Milano la “riabilitazione”. Una decisione che fa venir meno gli effetti della legge Severino che ne imponeva l’incandidabilità per sei anni. Se si dovesse andare alle urne, il leader di Forza Italia avrebbe il diritto di presentarsi alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.Continua a leggere

Berlusconi ci può candidare - sì dei giudici alla riabilitazione : ROMA - Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la 'riabilitazione' a Silvio Berlusconi cancellando di fatto tutti gli effetti della condanna subita nell'agosto del 2013 per frode fiscale ...

[Il punto] Trattativa Stato-mafia - la sentenza dei giudici inchioda anche Berlusconi. Ecco perché : Luigi Di Maio è convinto che la sentenza di ieri della Corte d'assise di Palermo condanna Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia a non entrare a Palazzo Chigi. E il pm che insieme a Antonio Ingroia ...

Berlusconi - l’avvocato Ghedini contro il Fatto : “Sconfina nella contumelia”. Ma delinquente lo hanno definito i giudici : “Il delinquente umilia Salvini, insulta i 5Stelle e spera nel Pd”. L’avvocato, Niccolò Ghedini, storico difensore di Silvio Berlusconi, e rieletto con Forza Italia alle ultime elezioni, minacci azione contro il Fatto Quotidiano: “I toni e i contenuti della critica politica possono essere più aspri e severi che non nella normale dialettica come da sempre, e giustamente, riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza. ...

La Casellati : “Berlusconi non ha fatto la guerra a tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare : www.forum.spinoza.it L'articolo La Casellati: “Berlusconi non ha fatto la guerra a tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare proviene da Il fatto Quotidiano.

Berlusconi ai giudici : «Riabilitatemi». Entro luglio l’udienza per decidere : Se la domanda dell’ex premier venisse accolta, cesserebbero già nel 2018 gli effetti della legge Severino, che prevede l’incandidabilità al Parlamento per i 6 anni successivi a una condanna definitiva

Berlusconi ai giudici : "Riabilitatemi". La strategia per correre di nuovo alle elezioni : Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha chiesto ai giudici la riabilitazione, come consente il codice penale dopo tre anni dall’esecuzione della pena. A riportarlo è Il Corriere della Sera...

Silvio Berlusconi chiede ai giudici la riabilitazione : Silvio Berlusconi chiede ai giudici la riabilitazione Ci sono i tempi tecnici per la decadenza della Legge Severino e il ritorno alla candidabilità Continua a leggere

Silvio Berlusconi chiede ai giudici la riabilitazione : Silvio Berlusconi chiede ai giudici la riabilitazione Ci sono i tempi tecnici per la decadenza della Legge Severino e il ritorno alla candidabilità Continua a leggere

Silvio Berlusconi chiede ai giudici la riabilitazione : Il leader di Fi Silvio Berlusconi chiede ai giudici la riabilitazione, come consente il codice penale dopo tre anni dall'esecuzione della pena . Lo riporta il Corriere della Sera, in un'articolo di ...

Silvio Berlusconi chiede ai giudici la riabilitazione : Sarà il Tribunale di sorveglianza di Milano in composizione collegiale a esaminare in camera di consiglio l'istanza presentata lo scorso 12 marzo dai legali di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini e ...

Silvio Berlusconi presenta ai giudici l'istanza per essere riabilitato : Il percorso per la riabilitazione politica di Silvio Berlusconi ha già una tappa e una data: presentazione della domanda al Tribunale di sorveglianza di Milano, 12 marzo. Come riporta il Corriere della Sera, il Cavaliere punta a "rientrare in politica per correre di nuovo ad eventuali elezioni". Ma la sua mossa ha anche un altro significato: lanciare un segnale forte di presenza ai 5 Stelle, che si rifiutano di incontrarlo nel giro di ...

Berlusconi : “Ora riabilitatemi” La richiesta ai giudici per correre di nuovo alle elezioni : Se la domanda dell’ex premier venisse accolta, cesserebbero già nel 2018 gli effetti della legge Severino, che prevede l’incandidabilità al Parlamento per i 6 anni successivi a una condanna definitiva