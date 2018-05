I Carabinieri arrestano i latitanti Keci Astrit e Sufja Shkelqim

Droga - Carabinieri individuano e arrestano due latitanti in Albania : Individuati e arrestati dai carabinieri in Albania due cittadini albanesi latitanti da anni, Keci Astrit e Sufja Shkelqim, su cui gravava un ordine di arresto per associazione a delinquere finalizzata ...

Lecco : rapine sul treno - Carabinieri arrestano minorenne (2) : (AdnKronos) - Il minorenne, nato a Lecco e di origini magrebine, il 29 gennaio scorso sulla linea Milano-Lecco, fra le stazioni di Airuno e Lecco, aveva rapinato un pensionato italiano e due giovani studenti stranieri. In entrambi i casi il giovane, con il volto parzialmente nascosto da un cappuccio

Furto al museo di San Gimignano : i Carabinieri arrestano un ventenne : Lo hanno visto entrare nel museo Diocesano di San Gimignano e hanno dato l'allarme. Così M.H., 20 anni è stato blocato dai carabinieri di San Gimignano in collaborazione con i colleghi del nucleo ...

L'ortofrutta dello spaccio. I Carabinieri arrestano cinque persone. Droga dalla Spagna : L'intervista al Colonnello dei carabinieri Antonio Sergi: Video Management , Video Hosting , Video Streaming , Video Platform

Padova : sfruttatori a ‘km zero’ - Carabinieri arrestano imprenditore agricolo : Padova, 7 mag. (AdnKronos) – I carabinieri del Comando Provinciale di Padova stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore operante nel settore agricolo, e della moglie che dal 2011 sfruttavano manodopera clandestina, per la conduzione della propria azienda. Decine gli stranieri sfruttati e tenuti quasi in stato di indigenza. Contestualmente agli arresti eseguito anche un decreto di ...

Maxi operazione antidroga - i Carabinieri arrestano 23 persone : Sono 23 le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell'ambito di un'inchiesta che le vede responsabili a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, ...

Atti persecutori alla sua ex - Carabinieri arrestano un 28enne : I carabinieri della Stazione di Acerra hanno arrestato uno studente 28enne del luogo incensurato che si è reso responsabile di Atti persecutori ai danni della ex compagna. L'uomo è stato bloccato ...

Venezia : violenze in famiglia - Carabinieri arrestano un marocchino : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) – Durante il weekend nel quale i giocatori delle squadre di calcio della Serie A sono scesi in campo con il viso colorato di rosso per dire no alla violenza sulle donne, i carabinieri sono intervenuti per un grave episodio di violenza domestica in Campolongo Maggiore (Ve).In particolare, nel tardo pomeriggio di sabato 21 aprile i militari della Stazione carabinieri di Stra, a seguito di richiesta di intervento ...

Carabinieri liberi dal servizio arrestano due aggressori : Un gruppo di cinque malviventi hanno spintonato e fatto cadere a terra un brasiliano di 25 anni per rubare il telefonino. Due arrestati da Carabinieri

Palermo : Carabinieri arrestano 'topo d'appartamento' : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - Con l’accusa di furto in abitazione, i Carabinieri hanno arrestato un uomo, Antonino Riggio di 43 anni. L’uomo è stato fermato in flagranza dai Carabinieri mentre era intento a forzare la porta di un’abitazione al piano terra in viale Croce Rossa. Gli operanti hanno ac

