' Ho visto un uomo lanciare una bimba dal viadotto' | allarme sull' Aurelia bis dopo

Roma - corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur/ Un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme : Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:07:00 GMT)

Milano - trovato scheletro. Accanto i documenti di un uomo scomparso nel 1991 di cui aveva parlato ‘Chi l’ha visto?’ : Il corpo era avvolto in una coperta. Le ossa erano leggermente disassemblate e c’erano tracce di un incendio. Il cadavere, di cui non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, è stato ritrovato questa mattina all’interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano, di fianco alla Stazione centrale. A scoprilo intorno alle 7 è stato un clochard, che stava cercando riparo. ...

Alessandro Fiori - un uomo a Chi l'ha visto : "Con me a Istanbul - doveva vedere una persona" : Possibile svolta nella scomparsa di Alessandro Fiori, l'italiano disperso in Turchia: un telespettatore ha chiamato Chi l'ha visto? dopo aver sentito l'appello e dopo averlo...

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

“Un uomo fortunato”. Avete mai visto la compagna di Nino Formicola? Si chiama Alessandra e la loro storia d’amore sembra la trama di un film romantico : “La prima volta che la vidi era sposata proprio con lui…” : Si chiama Alessandra Raya ed è una donna bellissima. Ma a parte questo non molto si sa di lei, eppure in questi giorni non si parla d’altro, del suo compagno di vita, in questo periodo impegnato nell’Isola dei famosi. Eh sì, perché è una lunga storia d’amore quella tra il comico Gaspare e la “moglie” manager di un’azienda farmaceutica. Il virgolettato è d’obbligo perché i due non sono ancora sposati sebbene si conoscano da trent’anni e ...