“Ho un nuovo amore…” Bianca Atzei spiazza tutti E sorride Poi la rabbia verso Max

“Addio Fabrizio…”. Finalmente - nuovo amore per Rita Dalla Chiesa. Dopo la separazione con Frizzi per la conduttrice è arrivato il pentimento e non ha mai veramente dimenticato l’ex. Ma oggi le cose sono cambiate e il suo cuore batte di nuovo : “Ho una vita piena d’amore” : Dopo qualche tempo di assenza, Rita Dalla Chiesa sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma. L’amata conduttrice, infatti, è in procinto di iniziare una nuova avventura con il programma Ieri oggi italiani che andrà in onda a partire dal prossimo 19 marzo in seconda serata su Rete 4. Un cambiamento di rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi, un modo per festeggiare ben 35 anni di televisione. La vita professionale ...