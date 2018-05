Happy Winter - l estate a Mondello nel film di Totaro 'È la rivincita della classe media' - Cinema - Spettacoli : Chi è siciliano o chi è stato qualche volta a Mondello ci si ritroverà. Ma anche chi è solito frequentare, d' estate , la riviera romagnola o in generale la costa adriatica. Anche quella tirrenica, in ...

'Happy Winter' - 'capanne' vista mare : Giovanni Totaro racconta il 'condominio' dei villeggianti : A giugno, sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, iniziano a spuntare come funghi tantissime cabine, tutte in fila, tutte azzurre: saranno per tre mesi la casa dei bagnanti che ogni anno, da ...