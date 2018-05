Ha rinunciato ad Amici di Maria e non se ne pente | i fan senza parole

gossippiu

: L'Atzei ha rinunciato ad amici 2009? L'anno dell'Amoroso #domenicalive - supereroetv : L'Atzei ha rinunciato ad amici 2009? L'anno dell'Amoroso #domenicalive - nixev : ho rinunciato ad Amici per guardare l’Eurovision, mi pubblicate almeno? #escita - Albarotto : “Combatto il cancro vivendo e sorridendo sempre”. Così aveva detto Nadia Toffa a Marzo e cosi farà. In questi giorn… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Bianca Atzei haad. Perché? Lo ha spiegato lei stessa con una lunga intervista a Domenica Live, durante la quale Barbara d'Urso le ha fatto tante domande interessanti: la maggior parte, ovviamente, sono state rivolte per scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata (e il vero motivo per cui si è lasciata con Max Biaggi), altre ci hanno permesso invece di conoscere meglio questa cantante, quali sono stati i segreti dell'Isola dei Famosi - e lei ha partecipato all'ultima edizione, per chi ancora non lo sapesse - e i retroscena più interessanti delle sue esperienze in TV. Sì, perché Bianca non è stata solo una naufraga dell'Isola, ma anche una corista di Barbara d'Urso!Durante l'intervista, Bianca Atzei ha fatto una confessione che in pochi si sarebbero aspettati di sentire, che fa immediatamente dire: "Ma lo ha fatto davvero?". La cantante ha spiegatoproblemi ...