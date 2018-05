Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight | Netflix ordina la serie

Netflix ordina 10 After Midnight - la serie horror di Guillermo del Toro : Netflix ha fatto il colpaccio ed ha deciso di inserire nel suo catalogo 10 After Midnight, la serie antologica horror firmata dal genio di Guillermo del Toro. Messa da parte Trollhunter con cui ha vinto un Emmy, il regista ha deciso di aumentare la sua collaborazione con il colosso dello streaming e puntare tutto sul suo nuovo live action. Netflix ha deciso infatti di ordinare il primo contenuto antologico del genere horror. Guillermo del Toro ...

Scary Stories to tell in the Dark - Guillermo del Toro scrive e produce il film : Il premio Oscar Guillermo Del Toro ha deciso di scrivere e produrre Scary Stories to tell in the Dark, basato sulla serie di libri di Alvin Schwartz, per CBS films e Entertainment One. Il film sarà diretto da André Øvredal (L'autopsia di Jane Doe, Trollhunter) ed è co-scritto da Daniel e Kevin Hageman.

Trollhunters - su K2 la serie di Guillermo del Toro : i troll non sono mai stati così simpatici : Dalla fantasia dell'acclamato regista Guillermo del Toro, fresco dell'Oscar per La forma dell'Acqua, sbarca sulla tv italiana la più importante saga animata dell'anno: trollhunters – I racconti di Arcadia, con un debutto in anteprima assoluta lunedì 9 aprile alle ore 19.55 su K2, per poi partire dal 17 aprile martedì-venerdì alle ore 20:10. Il titolo originale è trollhunters Tales of Arcadia e si tratta di una produzione Dreamworks ...

Pacific Rim – La rivolta che tradisce Guillermo del Toro. La recensione : ROMA – Tanti effetti speciali, poca sostanza. E' per il 22 marzo l'appuntamento in sala con Pacific Rim – La rivolta, secondo capitolo della pellicola lanciata nel 2013 da Guillermo Del Toro. Un ritorno sul grande schermo molto atteso che fatica a decollare. Il 3D funziona Pollice in su per gli effetti speciali, spettacolarizzati grazie […]

Guillermo del Toro divorzio top secret da Lorenza Newton/ Il vincitore dell'Oscar 2018 e i suoi "segreti" : Guillermo Del Toro, il regista che ha conquistato 4 premi Oscar con "La Forma dell'acqua", preferisce stare "dietro la telecamera" anche nella vita privata

Guillermo del Toro - una vita discreta e il divorzio top-secret (un anno prima dell'Oscar) : Guillermo Del Toro è un omone dalla fisicità importante. Ma la discrezione è sempre stata una costante della sua vita. Gli eventi privati il regista messicano originario di Guadalajara, appena premiato con quattro Oscar per il suo La forma dell'acqua, li ha sempre gestiti lontano dai riflettori. Così il divorzio da Lorenza Newton, madre delle sue due figlie Marisa e Mariana, è arrivato in punta di piedi. I due, dopo trent'anni ...

Crimson Peak/ Curiosità sul film diretto da Guillermo del Toro su Italia 1 (oggi - 8 marzo 2018) : Crimson Peak, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Mia Wasikowska e Jessica Chastain, alla regia Guillermo del Toro. La trama del film nel dettaglio.