Guida autonoma - Al via i test su strada del Vislab di Parma - VIDEO

Guida autonoma - Al via i test su strada del Vislab di Parma : Se oggi la Guida autonoma appare, se non a portata di mano, almeno più vicina, il merito è (anche) di un manipolo di visionari delluniversità di Parma Guidati da Alberto Broggi, che esattamente ventanni fa, l1 giugno 1998, si mise in testa lidea meravigliosa della macchina che Guida da sé. Dopo due decadi di ricerche e sviluppo, alcuni veicoli variamente attrezzati, nel tempo, con telecamere e soluzioni informatiche a basso costo e parecchie ...

Tecnologia - Guida autonoma : Tela Model S si schianta contro mezzo dei vigili del fuoco : Incidente nello Utah per una Tesla Model S: l’auto, probabilmente con funzione di guida semi-autonoma inserita, si è schiantata contro un mezzo dei vigili del fuoco fermo a un semaforo. La vettura viaggiava a circa 60 km/h, e sembra non abbia frenato prima dell’impatto. La polizia ha reso noto che sull’incidente è in corso un’inchiesta. L’uomo alla guida non aveva assunto alcol o droghe: ha riportato la frattura di ...

uber incidente auto Guida autonoma : Articolo aggiornato alle ore 13,11 dell'8 maggio 2018 ** L’automobile a guida autonoma di Uber che il 18 marzo ha investito e ucciso una donna a Tempe, Arizona, avrebbe rilevato la presenza del pedone in tempo per evitare l’impatto. A rivelarlo alla rivista The Information sono due fonti, secondo le quali il sistema di sensori di cui è dotata l’automobile, una Volvo XC90, sarebbero stati tarati con un margine ...

Waymo - Incidente per un prototipo a Guida autonoma : Un prototipo a guida autonoma della Waymo è stato coinvolto in un Incidente a Chandler, in Arizona, che ha causato il ferimento della collaudatrice presente sul sedile di guida del van. Secondo le prime ricostruzioni, e come visibile dal filmato diramato dall'azienda, il van stava procedendo a bassa velocità in modalità driverless quando è stato urtato da un'auto che, per evitare un altro veicolo, ha dovuto sterzare bruscamente finendo per ...

Toyota - Negli Usa un nuovo centro per la Guida autonoma : Il Toyota Research Institute realizzerà un nuovo circuito per collaudare le tecnologie di guida autonoma all'interno del Michigan Technical Resource Park di Ottawa Lake, un centinaio di km a sud di Detroit. La costola del marchio giapponese specializzata nello sviluppo dei sistemi driverless e dell'intelligenza artificiale sfrutterà il nuovo tracciato per riprodurre delle situazioni di guida troppo pericolose per essere collaudate su strada e ...

Guida autonoma - in corsa anche il Pentagono. Griffin : “salverà molte vite” : “In futuro la Guida autonoma salverà parecchie vite”: ce lo ripetono ormai da tempo le grandi multinazionali delle quattro ruote. Il pilota automatico, infatti, sarà programmato per essere più prudente dei Guidatori in carne e ossa, nonché più pronto nello schivare possibili collisioni. La tecnologia in questione, inoltre, interessa anche il mondo militare: secondo il sottosegretario americano alla Difesa per la ricerca e l’ingegneria, Michael ...

Smart Road - Al via anche in Italia i test per la Guida autonoma : stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge relativo alle Smart Road previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che stabilisce il percorso per l'aggiornamento della rete stradale Italiana. Si tratta dell'attuazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio scorso, dal titolo: "Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida ...

Guida autonoma : via alla sperimentazione anche in Italia : ROMA - Via libera alle smart road e alla sperimentazione su strada dei veicoli a Guida automatica con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei ...

Navi a Guida autonoma - la prossima rivoluzione? : La chiave per il futuro dei trasporti è nella guida autonoma. Se le auto sono le più chiacchierate a livello mondiale, le aziende costruttrici sono al lavoro sotto traccia per cercare di rendere indipendente ogni genere di mezzo di trasporto: dagli autobus, ai camion passando per le Navi. E proprio quest’ultime sembrano essere in netto vantaggio rispetto ai mezzi su gomma per la commercializzazione e l’effettiva partenza del ...

Guida autonoma - i test PSA sono già al livello 4 - su 5 - : Ora siamo al livello 2, l'ultima frontiera è il livello 5. Nel caso della Guida autonoma i tre gradi di separazione significano il passaggio dallo stato attuale - già con luci, ombre e polemiche - all'...

Guida autonoma - In California - test con i passeggeri senza autista : In California, le compagnie che offrono servizio di trasporto pubblico con auto a Guida autonoma saranno autorizzate a far viaggiare passeggeri senza un autista di sicurezza a bordo del veicolo: un passo avanti per i costruttori di vetture driverless. La California Public Utilities Commission, l'ente che regola i servizi di trasporto tra i quali anche le app di ride-hailing, ha avanzato una proposta che potrebbe aprire la strada a società come ...