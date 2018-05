Guardia finanza sequestra autobotte

Fatture false per oltre 417mila euro : scoperti dalla Guardia di finanza : Le Fatture servivano a creare costi fittizi. Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, la Guardia di finanza di Iglesias ha d enunciato due soggetti per emissione e utilizzo di ...

Guardia di Finanza sequestra beni a imprenditore di Vittoria : Evasione e frode fiscale. E' con questa accusa che la Guardia di Finanza del Comando di Ragusa ha sequestra to beni a imprenditore di Vittoria .

Guardia di Finanza - Biella - scoperti 12 furbetti del bollo : Dopo i furbetti del cartellino arrivano anche quelli del bollo auto. La Guardia di Finanza di Biella ha scoperto 12 persone che usufruivano indebitamente delle agevolazioni previste per la tassa automobilistica. I familiari invalidi, infatti, erano deceduti da tempo, ma gli eredi continuavano a godere delle esenzioni. In quattro casi, la morte risaliva addirittura a quattro anni prima. Controlli su oltre 600 pratiche. La scoperta è avvenuta ...

Velletri - Guardia di Finanza scopre frode fisale per 15 milioni di euro : 11 denunciati : I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel settore degli elettrodomestici e hi-tech di oltre 15 milioni di euro , organizzata da una banda con base nei Castelli ...

Como - Yves Saint Laurent falsi/ La Guardia di Finanza sequestra beni per 25 milioni di euro a due società : Como, Yves Saint Laurent falsi: la Guardia di Finanza sequestra beni per 25 milioni di euro a due società. Maxi truffa ai danni del Made in Italy, da parte di due aziende comasche(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:10:00 GMT)