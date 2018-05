Grande successo per la prima estemporanea …solo la carità salverà il mondo

Grande successo al concerto di Viti e Seccafieno : Luca Seccafieno e Fabrizio Viti hanno tenuto con Grande successo, nei giorni passati, un concerto molto particolare, tenutosi all’Auditorium Parco della Musica dal titolo “Viti e Seccafieno”. La loro attività concertistica, infatti, è presente sul palcoscenico nazionale ed internazionale. Di estrazione classica – l’uno già prima tromba dell’Orchestra da camera di Venezia, l’altro docente di ...

“È morto un amico”. Grande Fratello - il ‘dramma’ di Filippo e Danilo. Senza parole : cosa è successo davvero : Si credeva che le polemiche in tv fossero finite con l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, letteralmente asfalatata dalla prima settimana per via del cosiddetto canna-gate. E invece no: il Grande Fratello 15, (ri)condotto dopo tanti anni da Barbara D’Urso, di giorno in giorno riserva sempre più brutte sorprese ai telespettatori più fedeli al mondo dei reality, dove il trash (e la maleducazione, il ...

Grande successo del crowdfunding in Italia : risultato da record per CleanBnB! : “Gli investitori Italiani sono certamente più prudenti, ma sanno riconoscere benissimo un buon affare se questo viene presentato in modo serio e trasparente. 500mila euro raccolti in poche settimane ne sono la prova lampante. Il risultato è andato oltre le più rosee aspettative e tutto il lavoro svolto in questi due anni ci ha premiato. I clienti hanno imparato a riconoscere il nostro brand, gli investitori hanno compreso e colto al volo ...

PACO CLAVEL - CHI È?/ Per Aida Nizar uguale a Malgioglio : il suo brano di successo (Grande Fratello 2018) : PACO CLAVEL, chi é? Aida Nazar a Cristiano Malgioglio: "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018). Il cantante italiano è stato paragonato al collega spagnolo da parte dell’eliminata dal Gf(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:06:00 GMT)

Grande successo per la prima edizione di "LOA Legge in Ogni Angolo" : ... ha preso parte alla prima edizione di "LOA Legge in Ogni Angolo", la Grande manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di ...

Grande successo alla I^ edizione del Voce Spettacolo Film Festival : Si è conclusa la 1a edizione del Voce Spettacolo Film Festival con la Cerimonia di Premiazione che si è svolta presso il Cinema Il Piccolo di Matera alla presenza degli sopiti illustri e dei protagonisti. La rassegna cinematografica, fondata e prodotta dall’Associazione Culturale “Voce Spettacolo” di Matera, è ideata e diretta dall’attore materano Walter Nicoletti e focalizza l’attenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha ...

“È tutta una montatura!”. Le bugie di Nina Moric. Al Grande Fratello esce fuori tutto : ecco cosa è successo veramente tra la modella croata e Luigi Favoloso : “Un’architettura diabolica” : Di Luigi Favoloso sapevano tutti veramente molto poco. Oltre al fatto di essere il compagno di Nina Moric da quattro anni e di essere un imprenditore, non molto altro. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ha permesso al Grande pubblico di conoscerlo meglio. Il bel campano appena fatto il suo ingresso nel reality non ha perso tempo e ha subito fatto capitolare Patrizia Bonetti che adesso è fuori da Cinecittà, ma spera in una loro ...

RomeVideoGameLab : Grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà nella casa del videogioco : ... in una intera mattinata di incontri, ricercatori, studiosi, sviluppatori, direttori di musei e organizzatori culturali, il Comune di Roma - l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Daniele ...

RomeVideoGameLab : Grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà nella casa del videogioco : Ancora tantissime persone per l'ultima giornata del RomeVideoGameLab che chiude con un bilancio molto positivo. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Un grande successo per i numeri, intanto (in tre giorni qualcosa come 10.000 persone che hanno affollato tutti gli spazi della kermesse, dai laboratori per i ragazzi e le famiglie alle "aule" supertecnologiche di "Level Up! conferenza di sviluppatori internazionali a cura di AIV - ...

Torino Jazz Festival - Grande successo di pubblico. Oltre 22mila spettatori : Dimora fissa dei principali spettacoli, dal 26 aprile, sono stati il palco delle OGR, il Piccolo Regio e il Conservatorio Giuseppe Verdi. L'atmosfera positiva del Festival ha esaltato i maestri del ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città AROMATICA : Grande successo A DIANO MARINA PER LA KERMESSE DEDICATA A BASILICO - ERBE E ... : ... la passeggiata tra i sentieri di DIANO San Pietro , 35 partecipanti, , le visite guidate di DIANO Castello, le escursioni al Pizzo d'Evigno, i vari laboratori, gli spettacoli e così via. Molto ...

Aida Nizar - malore dopo la diretta del Grande Fratello. 'Potrebbe uscire dalla casa' - ecco cosa è successo : Aida Nizar ha avuto un malore e potrebbe lasciare in Grande Fratello . Aida si è sentita male dopo la diretta della terza puntata e ora è a rischio la sua partecipazione al reality. Aida confessa un ...

Alberto Mezzetti/ Ancora avances a Barbara d'Urso - ecco cosa è successo... (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello Alberto Mezzetti è l'unico concorrente ad essersi avvicinato ad Aida Nizar. Il rapporto con la spagnola lo favorirà in vista dell'eliminazione di questa sera?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 00:43:00 GMT)

“C’è del tenero tra i due”. Sorpresa al Grande Fratello. Dopo aver scatenato le ire degli altri inquilini - Nadia sembra riuscita a farne capitolare uno ai suoi piedi. Le immagini parlano chiaro : qualcosa è successo davvero : Nervi già tesissimi nella casa del Grande Fratello, nonostante l’avventura degli inquilini tra le mura della casa sia di fatto appena iniziata. A scatenare un vero e proprio putiferio sotto gli occhi delle telecamere Mediaset è stato l’ingresso di Aida Nizar, che dal momento in cui ha varcato la porta è stata presa di mira da quasi tutti gli concorrenti. Il pubblico sta addirittura chiedendo la squalifica per Baye Dame per i ...