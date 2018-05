Grande Fratello | sponsor in fuga | come sono costretti a vivere in casa dopo l' addio delle

Grande Fratello - cellulare in casa : il video-prova. Fan indignati : «Barbara D'Urso ci prendi per i fondelli» : Un cellulare all'interno della casa del Grande Fratello: durante questa edizione è la seconda volta che il sospetto che i concorrenti non siano poi così isolati dall'esterno si...

Chi è Simone Coccia Colaiuta? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Simone Coccia Colaiuta? Al Grande Fratello 2018 stiamo avendo la possibilità di conoscerlo meglio, come persona ma anche come concorrente, come giocatore di un reality show che sembrava intenzionato a portare al termine, puntando alla vittoria magari. Ancor prima del GF, però, tutti sapevamo chi fosse Simone: è il fidanzato di Stefania Pezzopane, lo abbiamo spesso visto nei salotti di Barbara d'Urso ed è anche grazie a lei che adesso si ...

Grande Fratello 15 e Barbara D'Urso - caos a Mediaset : 'Discarica aberrante - va chiuso subito'. Il format a rischio : L'associazione dei consumatori afferma che sta 'ricevendo da giorni le proteste degli utenti della tv che non vogliono più assistere a spettacoli così aberranti sui teleschermi'. E non è finita: 'Tra ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso umiliata da Alfonso Signorini : ecco perché Video : Il Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso continua a suscitare un bel po' di polemiche [Video]. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della scelta degli sponsor di abbandonare la trasmissione dopo gli episodi di violenza che si sono verificati in casa e in queste ultime ore è arrivato un duro attacco nei confronti della trasmissione anche da parte di Alfonso Signorini, che non ha usato termini 'piacevoli'. --Le critiche di Alfonso Signorini ...

Grande Fratello - la fuga degli sponsor umilia i concorrenti di Barbara D'Urso : costretti a fare la doccia senza costume : Disastro al Grande Fratello : la fuga degli sponsor dal reality di Barbara D'Urso , giudicato troppo trash e violento, toglie letteralmente generi di 'prima necessità' ai concorrenti. Un esempio? Dopo ...

Grande Fratello : una richiesta del Moige potrebbe creare problemi al reality Video : Quest'edizione del Grande Fratello [Video]è al centro delle polemiche a causa del comportamento di alcuni concorrenti. Tutto ha avuto inizio con l'ingresso nella casa dell'esuberante Aida Nizar. Nel giro di pochi giorni è riuscita a stravolgere gli equilibri del gruppo che ha deciso di allontanarla. La situazione è degenerata quando il senegalese Baye Dame ha sfiorato una lite con lei per una coppa di tiramisù. Si sono verificati dei veri e ...

Alfonso Signorini : “Barbara d'Urso? Finto moralismo”/ “Grande Fratello record del trash”. E sulla leucemia... : Alfonsi Signorini: “Barbara d'Urso? Finto moralismo. Grande Fratello record del trash”. E sulla battaglia con la leucemia il direttore del settimanale Chi racconta...(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:41:00 GMT)

Grande Fratello - un cellulare è stato visto nella casa : ci sarebbero le prove audio- VIDEO : La discussione, eloquente prova che in realtà i concorrenti non sarebbero isolati dal mondo esterno, ha fatto arrabbiare tutti i followers della pagina e del Grande Fratello . Qualcuno ha tuonato sui ...

Grande Fratello 15 : Luigi lascerà la casa in diretta? Video : Il giorno seguente alla finale dell'Isola dei Famosi, su Canale 5, è tornato l'appuntamento con il reality show più longevo della televisione italiana, il Grande Fratello. La quindicesima edizione del programma nella sua versione originale Nip ha accolto, per la quarta volta, Barbara D'Urso alla conduzione. La bella Carmelita, nonostante i mille impegni tra Roma e Milano per Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha accettato di buon grado di ritornare ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso abbandonerà il reality martedì prossimo? Video : Luigi Favoloso è sicuramente uno dei protagonisti della quindicesima edizione del Grande Fratello: con i suoi comportamenti discutibili, il napoletano è stato sin dall'inizio il personaggio più chiacchierato della Casa. Dopo aver battuto al televoto Aida Nizar, voci sempre più insistenti sostengono che l'ex fidanzato di Nina Moric potrebbe lasciare il reality nel corso della puntata di martedì 15 maggio. Il motivo di questo presunto abbandono, ...

Grande Fratello - Aida Nizar vestita così a Domenica Live da Barbara D'Urso : si abbassa e... - 'ma si è visto davvero?' : Dal Grande Fratello a Domenica Live , la spagnola Aida Nizar dà sempre spettacolo. Come da contratto, l'esclusa dal televoto è ospite di Barbara D'Urso ed è sempre sopra le righe: 'Perché mi eliminano ...

Patrizia Bonetti - confessioni hot al Grande Fratello : «Gianluca Vacchi a letto? Un toro» : Per Patrizia Bonetti è il momento di giocare a Obbligo o Verità . Per la concorrente del GF affrontare le varie prove a cui è stata sottoposta è stato un esercizio di simpatia e disinvoltura. Il picco ...

Grande Fratello - la confessione privata : 'Faccio veramente schifo - sesso con due ragazze nella casa - e ora...' : 'Ho fatto gol con due, spero di riuscirci con la terza'. sesso al Grande Fratello , la confessione è di Luigi Favoloso . A colloquio , intimo, con Alberto , l'ex di Nina Moric fa intendere di essere ...