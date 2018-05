Grande Fratello - fuga degli sponsor : Mediaset corre ai ripari? : GF 15: chiusura anticipata per il reality di Barbara d’Urso? Il Grande Fratello doveva essere la Grande occasione di Barbara d’Urso per ritornare in prima serata, dopo gli ascolti record collezionati nel pomeriggio. Purtroppo sembrerebbe non essere tutto così bello come si era previsto. Dopo l’episodio di bullismo che ha visto protagonista la concorrente Aida Nizar, le cose per il programma non sembrano mettersi affatto bene. ...

Grande Fratello - scintille tra Mariana Falace e Alberto Mezzetti : il bacio spinto nel confessionale : Se sul bacio di Mariana Falace e Luigi Favoloso non ci sono certezze, il bacio della ragazzo con Alberto Mezzetti è stato ben documentato dalle telecamere della casa del Grande Fratello. Complice una ...

Il Grande Fratello chiude su richiesta del Codacons! : Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, comunemente conosciuto come Codacons, un’associazione senza fini di lucro, in difesa dei consumatori e dell’ambiente, ha richiesto la chiusura immediata del reality show Grande Fratello! Ecco cosa sta succedendo! Il Codacons chiede la chiusura immediata del Grande Fratello. Denuncia livelli di trash mai raggiunti in un ...

Grande Fratello 15 diretta : Angelo e Dame hanno fatto l'amore? Aida ritorna Video : Domani 15 maggio 2018 andra' in onda l'attesissima puntata del Grande Fratello 15. Nell'appuntamento pomeridiano di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha anticipato le questioni che verranno affrontate nel corso della serata. La diretta di preannuncia alquanto difficile, visto che l'uscita di Aida Nizar non è stata sufficiente a placare le acque [Video]. In queste ore, sui social e sul web non si fa altro che parlare della confessione di Angelo ...

Anticipazioni Grande Fratello : Craig Warwick entra nella casa? : Craig Warwick ha fatto una rivelazione su Lucia Bramieri del GF 15 Oggi è andata in onda nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Una puntata decisamente particolare perchè dedicata interamente al caso Ragusa. Motivo per cui nella seconda parte della trasmissione Barbara d’Urso è riuscita a dedicare davvero pochissimo tempo ad argomenti più leggeri, tra i quali la quindicesima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, nonostante il pochissimo ...

Grande Fratello news : chi uscirà domani? Alessia già in lacrime : Grande Fratello news: chi uscirà nella puntata del 15 maggio? Alessia, Angelo e Mariana in lacrime Chi uscirà domani dal Grande Fratello? Alessia è già in lacrime, al solo pensiero di vedere perdere al televoto Mariana. Quest’ultima si ritrova a fare la valigia e proprio in questo momento entrambe si rendono conto che questa potrebbe […] L'articolo Grande Fratello news: chi uscirà domani? Alessia già in lacrime proviene da Gossip e ...

Grande Fratello - il Codacons chiede la chiusura : 'Un circo degli orrori' : ... 'Mai la tv italiana aveva raggiunto livelli di trash così elevati, non si possono accettare spettacoli così aberranti'. Una critica forte alla trasmissione e ai suoi autori, accusati di aver scelto '...

Grande Fratello - Luigi Favoloso senza freni : bacia Patrizia Bonetti - Mariana Falace e ci prova anche con Alessia Prete : A quanto pare nella casa del Grande Fratello sia Patrizia Bonetti che Mariana Falace hanno baciato Luigi Favoloso e ha rivelare il triangolo amoroso è stata Alessia Prete. Mariana è andata subito in ...

Grande Fratello - il Codacons chiede la chiusura : «Un circo degli orrori» : ... 'Mai la tv italiana aveva raggiunto livelli di trash così elevati, non si possono accettare spettacoli così aberranti '. Una critica forte alla trasmissione e ai suoi autori, accusati di aver scelto ...

Grande Fratello - il Codacons chiede la chiusura : 'Un circo degli orrori' : ... 'Mai la tv italiana aveva raggiunto livelli di trash così elevati, non si possono accettare spettacoli così aberranti '. Una critica forte alla trasmissione e ai suoi autori, accusati di aver scelto ...

Grande Fratello 15 : dopo l’affondo di Costanzo e Lucarelli arriva anche quello di Signorini : Grande Fratello 15: dopo le critiche al reality condotto dalla D’Urso da parte di Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli, brillante penna de Il Fatto Quotidiano, arriva anche la stroncatura di Alfonso Signorini.-- Grande Fratello 15: Alfonso Signorini “Questa edizione sta battendo tutti i record del trash” Il direttore del settimanale Chi lancia una sfilettata alla collega Barbara D’Urso e alla sua “creatura” Grande Fratello, arrivato alla 15 ...

Grande Fratello - il bruttissimo segnale : Domenica Live - qualcosa è andato storto : Il Grande Fratello , al centro anche di Domenica Live , non porta ascolti al contenitore Domenicale di Barbara d'Urso , che nello slot dalle 14 alle 16 si fa avvicinare da Domenica In delle sorelle ...

Grande Fratello 15 - alcuni sponsor interrompono la partnership per i comportamenti dei concorrenti : Update: Givova interrompe la partnership con Grade FratelloLa tregua è durata giusto il tempo di un weekend. Anche il marchio di abbigliamento sportivo Givova, ha scelto di togliere il suo brand dagli sponsor del Grande Fratello 2018. L'annuncio è stato dato in una nota diramata nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 maggio 2018 e che recita:prosegui la letturaGrande Fratello 15, alcuni sponsor interrompono la partnership per i comportamenti ...

Grande Fratello 2018 SOSPESO?/ Codacons contro Mediaset : Troppe proteste dal pubblico : Il GRANDE FRATELLO 15 è a rischio chiusura. Il Codacons attacca il reality e ne chiede a Mediaset la sospensione: "Livelli di trash mai così elevati, un circo degli orrori". "Il GRANDE FRATELLO è diventato una “discarica televisiva”, altamente diseducativa specie per i più giovani": tuona il Codacons nel suo ultimo comunicato. Il motivo di tanto clamore è questa edizione del GRANDE FRATELLO, la quindicesima, condotta da Barbara D'Urso. --A ...