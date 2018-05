Grande Fratello | Angelo Sanzio | «Ho fatto sesso con Baye Dame nella casa»

Vent'anni di 'Grande Fratello'. Grillo e il grillismo erano già nel reality con Taricone : Le promesse sono state mantenute. Rimesso nelle mani di Barbara D'Urso il "Grande Fratello" ci ha già regalato una rissa sfrenata per un tiramisù, l'abiura del 25 aprile del concorrente di CasaPound, ...

Angelo Sanzio : 'Sesso con Baye Dame nella casa del Grande Fratello' : Durante la festa Hawaiana organizzata nei giorni scorsi all'interno della casa del Grande Fratello Fratello, Angelo Sanzio ha confessato ai suoi compagni di aver fatto sesso con un ex inquilino della ...

Grande Fratello - sponsor in fuga : come sono costretti a vivere in casa dopo l'addio delle grandi aziende : dopo BellaOGGI, Salumi Beretta e ARAN Cucine, altri sponsor del Grande Fratello stanno abbandonando a gambe levate la casa più spiata della tv e i concorrenti più indisciplinati di...

Alfonso Signorini critica il Grande Fratello e parla di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso elogiata da Signorini, che però denigra il Grande Fratello Tanti hanno commentato questa nuova edizione del Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso, e anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua a riguardo. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha affermato prima di tutto che la conduttrice di Pomeriggio 5 è una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Un parere assai positivo, considerando i loro ...

Grande Fratello 2018 - Alberto Mezzetti contro Luigi Favoloso : "Tu giochi con le donne - mi fai pena. Sei un disperato" : La discussione tra i due concorrenti degenera e sbuca l’indiscrezione sul presunto bacio con Mariana Falace.

Grande Fratello - il caso-blasfemia. Angelo Sanzio - la rovinosa confessione della madre : 'Mio figlio...' : Un nuovo caso al Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , che ora potrebbe anche incassare l'accusa di blasfemia. Tutta 'colpa' di Angelo Sanzio . Già, perché la madre, Mary, intervistata da Diva e ...

Grande Fratello nei guai : il Codacons ne chiede la chiusura : Grande Fratello di Barbara D’Urso chiude? La richiesta del Codacons Era partito con tutti i buoni propositi, una conduzione forte come quella della regina degli ascolti Barbara D’Urso, al centro le irriverenti storie dei concorrenti mischiate a storie speciali, l’annuncio di ospiti speciali che dovevano pernottare qualche notte nella casa del GF 15 fino al ritorno della Suite e del Tugurio, ma così non è stato. A quasi un mese dal ...

Angelo Sanzio hot/ Grande Fratello 2018 : Baye Dame e Filippo nel suo mirino? : Baye Dame e Angelo: rapporto non completo in bagno? La rivelazione choc del Ken umano italiano agli altri inquilini, l'ex gieffino smentisce via social. Già nei giorni scorsi lo stesso Filippo (proprio in una diretta di Domenica Live) stava parlando del Ken italiano e del fatto che erano un po' sospette le sue avances ma qualcosa è cambiato quando a parlare di questo è stato proprio Angelo, nella casa.

Utenti e sponsor in fuga dal Grande Fratello : Quest’anno il Grande Fratello, giunto alla quindicesima edizione, verrà ricordato non tanto per gli amorazzi tra i coinquilini o qualche nudità ripresa dalle telecamere, bensì dai continui atti di bullismo, pesanti insulti e addirittura risse tra gli uomini e le donne che abitano la casa. I vari dettagli li potete trovare in giro in rete, perché non è di questo che in realtà vogliamo parlare, bensì degli effetti che tutto ciò ha provocato ...

Grande Fratello - Alfonso Signorini vs Barbara D’Urso : «Questa edizione sta battendo tutti i record del trash» : Alfonso Signorini Staffilata di Alfonso Signorini contro Barbara D’Urso ed il suo Grande Fratello. Secondo il giornalista, che in passato fu opinionista del reality show di Canale5 sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi, l’edizione 2018 del programma “sta battendo tutti i record del trash“. Un giudizio netto, pronunciato senza troppi giri di parole. Invitato a fornire un proprio ritratto di Barbara D’Urso, in una ...

Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.

Grande Fratello 15 - la minaccia di Angelo : 'Se lo tiro fuori...'. Brividi all'interno della casa : Nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , la pazienza di Angelo sembra essere arrivata al limite. Lo sfogo, infatti, è durissimo. Parlando dell'atteggiamento di alcuni inquilini, afferma: '...