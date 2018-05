GRANDE FRATELLO 2018 SOSPESO? Codacons contro Mediaset | Troppe proteste dal pubblico

Luigi Favoloso e Nina Moric - si ritira?/ Rapporti con tre donne in Casa? Solo uno scherzo! (GRANDE Fratello) : Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso potrebbe lasciare la casa di Cinecittà già domani. Il motivo? La volontà di confrontarsi con Nina Moric, che non vuole saperne più nulla...(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:31:00 GMT)

Bacio al GRANDE Fratello. Ma non gradito - a quanto pare : la reazione è furiosa. “Hai dei problemi!” : Alessia Prete sapeva del Bacio e si è tradita. Non è andata oltre perché la diretta interessata, consapevole dei microfoni e delle telecamere sparse per la Casa del Grande Fratello, l’ha bloccata subito con un’occhiataccia invitandola a non parlare più. Ma il danno ormai era fatto. E ora, dopo la frase sibillina di Alessia che non è certo passata inosservata tra i fan accaniti della diretta (quasi) h24 del reality di Canale 5 ...

GRANDE FRATELLO - Mariana senza freni : insulti pesanti a Lucia Bramieri : Mariana Falace contro Lucia Bramieri: volano insulti pesanti e offese nella Casa del Grande Fratello Tra Mariana Falace e Lucia Bramieri sembra non correre buon sangue al Grande Fratello. In diverse occasioni, infatti, entrambe hanno palesato agli altri concorrenti rimasti nella Casa di non sopportarsi a vicenda, e questo, probabilmente, è proprio il motivo che […] L'articolo Grande Fratello, Mariana senza freni: insulti pesanti a Lucia ...

GRANDE FRATELLO - notte di fuoco tra Angelo e Baye? L'assurda confessione : Questa edizione del Grande Fratello si sta rivelando l'edizione più trash e assurda di sempre. A palesare la disapprovazione in merito ai contenuti che sia la produzione che la padrona di casa Barbara D'Urso stanno mandando in onda, ci sono state numerose persone dello spettacolo ma anche il pubblico da casa. Alcuni episodi accaduti in questi giorni in casa sono stati giudicati assolutamente inaccettabili, al punto che anche gli sponsor della ...

GRANDE FRATELLO 15 - Luigi Favoloso lascia? "Voglio riconquistare Nina Moric" (VIDEO) : Luigi Favoloso sempre più protagonista del Grande Fratello 15. Il concorrente del reality di Canale 5 ha confessato di voler lasciare il programma per parlare con Nina Moric, la fidanzata che lo ha lasciato pubblicamente - attraverso un post pubblicato su Instagram - dopo che lui si è avvicinato a Patrizia Bonetti (intanto eliminata dal gioco): Penso come se fosse mia, non so se lo è ancora o no. Impazzisco per lei quando la penso ...

Bufera sul GRANDE FRATELLO 2018 : dopo l’addio degli sponsor arriva l’esposto del Codacons all’Agcom : Scoppia la Bufera sul Grande Fratello 2018 dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi. dopo il caso Baye Dame, immolato sulla Patria in prima serata per rispetto alle donne e contro la violenza, scoppia quello Luigi Favoloso. Il fidanzato, ormai ex, di Nina Moric, continua a fare il bello e il cattivo tempo nella casa mettendo in piedi le liti peggiori e facendo venire fuori il peggio dei concorrenti e questo sta creando un vero e ...

GRANDE FRATELLO - Patrizia Bonetti impazzita insulta Karina Cascella : 'Sei la regina del wurstel' : Lite furiosa nello studio di Domenica live tra Karina Cascella e Patrizia Bonetti . Durante il programma si parlava dello scontro di martedì scorso tra la Bonetti e Mariana Falace , concorrente del ...

Favoloso pensa a Nina Moric : la dichiarazione d’amore al GRANDE Fratello : Grande Fratello, l’appello di Luigi Favoloso a Nina Moric: il concorrente pentito pensa ancora alla sua fidanzata La storia d’amore tra Luigi Favoloso e Nina Moric continua a tenere attaccati allo schermo gli appassionati di gossip. La showgirl, anche se ha dichiarato di voler chiudere con il concorrente del GF, è diventata il pensiero fisso di […] L'articolo Favoloso pensa a Nina Moric: la dichiarazione d’amore al Grande ...

Alfonso Signorini contro il GRANDE FRATELLO : 'Batte tutti i record del trash. Barbara D'Urso stakanovista con finto moralismo' : ROMA - Il Grande Fratello quest'anno, non senza aver scatenato polemiche, sta andando alla Grande dal punto di vista degli ascolti. La conduzione di Barbara D'Urso infatti ha rinverdito il reality che ...

GRANDE FRATELLO 15 - Mariana e Alberto nuova coppia? (VIDEO) : Sta nascendo una nuova coppia all'interno della Casa del tanto vituperato Grande Fratello 15? È la domanda che i più attenti telespettatori del reality di Canale 5 si stanno ponendo nelle ultime ore da quando Mariana e Alberto si fanno vedere sempre più vicini e affiatati.Per esempio, durante la festa hawaiana organizzata nella Casa i due si sono isolati dal resto gruppo. Gli scambi verbali e gli sguardi testimoniano che qualcosa sta ...

GRANDE FRATELLO 2018 - Luigi Favoloso tenta di baciare Mariana poi dichiara "Amo ancora Nina" : Mattinata di rivelazioni nella Casa, Luigi ha tentato di dare un bacio alla modella napoletana poi in confessionale dichiara: "La Moric è tutta la mia vita"

Angelo Sanzio e Baye Dame hot/ GRANDE FRATELLO 2018 : pellegrinaggio a Fatima per ringraziare la Madonna… : Baye Dame e Angelo: rapporto non completo in bagno? La rivelazione choc del Ken umano italiano agli altri inquilini, l'ex gieffino smentisce via social.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:13:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018 - Codacons : "Discarica televisiva diseducativa per i giovani" : Dopo il ritiro di alcuni sponsor (e la netta condonna di molti altri marchi) per i fatti delle scorse settimane, un'altra tegola sembra abbattersi su questa quindicesima edizione del Grande Fratello 2018. Il Codacons, infatti, nelle scorse ore, ha diffuso un comunicato stampa, in cui chiede formalmente all'Agcom di intervenire per favorire la chiusura anticipata del reality di Canale 5: Con l’ultima edizione del Grande Fratello, la televisione ...