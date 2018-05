Grande Fratello 15 | Luigi Favoloso lascia? Voglio riconquistare Nina Moric

blogo

: Al tavolo delle trattative tra M5S e Lega c’è tale Rocco Casalino, noto per aver partecipato al Grande Fratello. No… - VittorioSgarbi : Al tavolo delle trattative tra M5S e Lega c’è tale Rocco Casalino, noto per aver partecipato al Grande Fratello. No… - trash_italiano : RT se vuoi che Aida Nizar ritorni al Grande Fratello. - Corriere : «Un circo degli orrori»: esposto del Codacons per la chiusura del Grande Fratello -

(Di lunedì 14 maggio 2018)sempre più protagonista del15. Il concorrente del reality di Canale 5 ha confessato di volerre il programma per parlare con, la fidanzata che lo hato pubblicamente - attraverso un post pubblicato su Instagram - dopo che lui si è avvicinato a Patrizia Bonetti (intanto eliminata dal gioco): Penso come se fosse mia, non so se lo è ancora o no. Impazzisco per lei quando la penso fisicamente. Io la amo più della mia vita. Non posso stare senza di lei. Ioprovare a conquistarla. Vorrei uscire e trovare la donna che pensavo della mia vita, se la trovassi sofferente non me lo perdonerei. Se la riuscissi a vedere anche solo per due minuti so che non sarebbe un incontro freddo.prosegui la lettura15,? "" (VIDEO) pubblicato su Gossipblog.it 14 maggio 2018 17:42.