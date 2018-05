Governo | un prof come premier | Conte M5S in vantaggio su Sapelli Lega

Governo - Di Maio : "Stiamo scrivendo la storia" | Il premier sarà di "alto profilo politico" : "Ci sono buone possibilità di convergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale che si tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Possibile chiusura del "contratto" oggi.

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini ministri<br>Premier terzo di "alto profilo" : 19:00 - Lega e Movimento 5 Stelle lavorano ad oltranza per la composizione del contratto di Governo, poi passeranno ai nomi che entro lunedì comporranno la squadra di Governo. I tecnici hanno oggi definito alcuni temi del programma: "Ci saranno flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero e migranti", fanno sapere dal Carroccio. "Sul tavolo anche conflitto di interessi e giustizia", precisano i pentastellati.17:01 - Sul canale YouTube del ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini a lavoro<br>Premier terzo di "alto profilo" : 15.30 - È in corso la riunione tra M5S e Lega per il contratto di Governo. Vi prendono parte alcuni tecnici e pochi rappresentanti parlamentari. Da fonti pentastellate emerge l'intenzione del M5S di sottoporre il contratto stipulato con la Lega all'approvazione dei propri elettori attraverso la piattaforma Rousseau.14.50 - Matteo Salvini e Luigi Di Maio decideranno entro domenica a chi proporre il ruolo di Premier nel Governo Lega-M5S. ...

Silvio Berlusconi - la profezia di Paolo Becchi : Governo M5s-Lega - ecco la soluzione che il Cav potrebbe accettare : Berlusconi può fare un passo di lato senza compromettere la sua dignità politica. Di Maio non lo vuole al governo, ma Salvini - con lealtà - non vuole spaccare la coalizione di centrodestra, che tra l'altro è in buona salute elettorale. Se non si trova la quadra, nelle ...

Stallo sul Governo e prese di profitto - Piazza Affari fanalino dell'Europa : Piazza Affari cede oltre il 2%, il peggiore risultato fra i listini europei. Dietro la caduta dell'indice Ftse Mib, le prese di beneficio seguite ai massimi toccati nei giorni scorsi e lo Stallo sulla ...

Il caso dell'istituto zooprofilattico Prima guerra tra Governo e alleati : Si tratta di Salvatore Seminara , vecchia conoscenza della politica siciliana, già in passato alla guida dell'ente e considerato politicamente vicino a "pezzi" di Forza Italia, soprattutto a ...

Governo - il ministro Calenda : “All’Italia serve un Governo istituzionale con tutti. Ma non di professori” : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori”. Alla vigilia della direzione Pd, ma sopratutto dell’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa“, entra nelle già tormentate dinamiche del Partito democratico il ministro uscente allo Sviluppo economico Carlo Calenda. Intervistato a “In mezz’ora in più” infatti, lui che ha aderito al partito solo poche settimane ...

Bruno Vespa - la profezia sul Governo : 'Nulla è scontato...'. Ecco come finirà : ' Renzi ieri ha improvvisamente deciso di non aspettare la direzione del 3 maggio per esprimere il suo parere. 'Vado domenica in televisione per parlare di questa cavolata dell' accordo e poi scompaio ...

Pierluigi Bersani - la profezia sul Governo tra M5s e Pd : 'I grillini andranno con Lega - sono obbligati' : Concluso il mandato esplorativo di Roberto Fico, la prospettiva di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico sembra sempre più inevitabile. Certo l'ipotesi di un governo "del presidente" non è ancora del tutto tramontata, visto che tutto dipenderà dalla Direzione Pd del 3 maggio, del cui esito è quasi impossibile fare una previsione.A sentire tanto le parole di Fico che quelle poco prima di Maurizio Martina, il dialogo tra ...

