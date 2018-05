Governo | stallo sul premier | i dubbi del Quirinale Di Maio chiede altro tempo a

Governo - partiti e fallimenti : una lettura pessimistica dello stallo : di Paolo Bagnoli Il Paese è immerso in una lacerante quotidianità. L’Italia è incistata nell’incertezza; un qualcosa che prescinde dalla stessa soluzione di Governo , qualunque essa possa essere. Lo stesso Governo emanazione di Sergio Mattarella, invece di rappresentare un punto saldo di tenuta istituzionale, in questo clima, avrebbe rischiato di assomigliare all’ancoraggio di una nave che soffre la violenza del mare per quanto ancorata al molo. ...

Stallo M5s-Centrodestra. Mattarella pronto ad un Governo di tregua o al voto a luglio : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. Ma uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma Salvini non molla il Cavaliere. Il Quirinale pronto a varare un governo neutro. Senza la fiducia in parlamento, il Colle paventa elezioni a luglio ...

"Subito un Governo per contare in Europa. Incarico a Salvini per sbloccare lo stallo" : Il presidente dell'Europarlamento Tajani: ci vuole un esecutivo forte, non per pochi mesi «Purtroppo nel nostro Paese il dibattito sul nuovo bilancio europeo è poco seguito, dalla politica ma non solo. È un grave errore perché ci sono in gioco interessi strategici per il Paese e noi rischiamo di andare a chiudere la stalla quando i buoi saranno già scappati». Dal suo ufficio al ...