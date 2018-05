Governo | si pensa a un professore per il premier | ipotesi Conte M5S | tramonta Sapelli

Governo - il totonomi tra dubbi e ripensamenti : Intanto si tira fuori un altro dei papabili a premier o a ministro dell'Economia, l'ex rettore dell'Università Bocconi di Milano Guido Tabellini. Ha fatto sapere di non avere avuto alcun contatto con ...

Governo : Alpini a Mattarella - Presidente pensaci tu : Trento, 13 mag. (AdnKronos) - "Presidente pensaci tu". E' l'appello-incoraggiamento rivolto dagli Alpini al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a Trento oggi presenzia alla 91/ma Adunata nazionale delle Penne nere.

Ilva - Calenda bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo Governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Governo - Boccia : basta pensare alle urne - realismo sui conti : Roma, 9 mag. , askanews, basta pensare alle elezioni, ora servono stabilità e realismo sui conti: a lanciare l'appello è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. In un'intervista al Corriere ...

Il Colle pensa al premier rosa Belloni - Reichlin - Cartabia e... Governo "neutrale" : il totonomi : Una donna Presidente del Consiglio, la prima nella storia D'Italia. Già, per il "Governo neutrale" propugnato da Sergio Mattarella dopo il fallimento delle consultazioni (e i capricci dei vari leader di partito), si fa sempre più strada una nuova interessante possibilità... Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - Di Maio : “Non esiste Governo neutrale. Al voto prima possibile. Salvini? Se ci ripensa mio cellulare è acceso” : Ore 22:40. la lunga giornata di Luigi Di Maio termina incontrando i cronisti che lo attendono dopo la riunione degli deputati e senatori del M5S. “Il Presidente Mattarella ha detto scegliete tra un ‘governo neutrale‘ o il voto in estate o in autunno, io scelgo il voto il prima possibile. prima si fa meglio è. Quali sono le condizioni per arrivare con un governo a dicembre – si chiede Di Maio – qui il vero rischio è ...

Il Quirinale pensa al Governo neutro Se fallisce - elezioni anticipate a luglio : «A questo punto un governo del presidente avrebbe l'appoggio soltanto del Pd e, dunque, un governo del centro destra, pur di minoranza, avrebbe comunque numeri più soldi in Parlamento...». E' più o ...

Governo - Gentiloni e la stoccata a Renzi a Che Tempo che Fa : “Ecco perché il rifiuto al M5s non era indispensabile” : Paolo Gentiloni ospite a Che Tempo che Fa su Rai 1 sulla proposta avanzata dal M5S per la formazione di un Governo con il Pd ha dichiarato: “Il gran rifiuto non era indispensabile, certo non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio, o da un altro esponente del M5s, ma si poteva discutere perché questo avrebbe messo a nudo le contraddizioni al loro interno. L’onorevole ha aggiunto: “Il tocca a loro non vale ...

Governo - Sergio Mattarella pensa a un premier donna : la rosa dei nomi : La politica deve farsene carico. È suonata la campanella della ricreazione, fanno sapere dal Colle. E se i leader dei partiti non sono disponibili a collaborare, benissimo. Ma stavolta devono ...

Governo - Sergio Mattarella pensa a un esecutivo 'pop' : Lunedì sera sapremo. Se, come pare probabile, Sergio Mattarella rifiuterà l'incarico a Matteo Salvini e darà corso a quello che è stato variamente definito 'Governo del presidente', 'Governo di tregua'...