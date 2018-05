Governo | secondo round di incontri Lega-M5S

Governo Lega-M5S - secondo round al Pirellone. "Vogliamo chiudere oggi" : A buon punto l'accordo sul programma, ma è in alto mare la ricerca di un 'nome terzo' che non sia troppo tecnico Pirellone primo round: "Accordo più vicino" Totoministri, sale la stella di Bonafede. E ...

Governo - secondo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza su flat tax e conflitto d’interessi” : secondo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per “chiudere il prima possibile“. Dopo il primo tavolo tecnico di ieri pomeriggio, da una parte i parlamentari di Lega e M5s sono al lavoro per preparare la bozza di contratto di Governo, dall’altra i leader si sono visti una seconda volta per continuare a parlare dei nomi. E soprattutto della figura idonea per fare il presidente del Consiglio. La preoccupazione dei 5 stelle ...

Governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Secondo vertice Di Maio-Salvini : “premier ‘terzo’ entro domenica” : GOVERNO MS5-Lega, ULTIME NOTIZIE, sorpresa Di Maio: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel Secondo vertice su flat tax e conflitto d'interessi(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:30:00 GMT)

Governo Lega-M5S - secondo round alla Camera : È iniziato alla Camera il secondo incontro tra i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. È probabile che oggi sul tavolo possano esserci l'analisi delle personalità ...

Governo di tregua poi voto a ottobre : perché secondo Mattarella è l'ipotesi "peggiore" : Dopo due mesi di calma serafica dal Colle inizia a trapelare insofferenza. Ultimo giro di consultazioni I partiti hanno i giorni contati. Le loro liti, i veti, gli insulti, i finti accordi, le lotte intestine...

Marcucci : praticamente impossibile Governo M5s- Pd. Salvini : chi arriva secondo non detta regole : Il capogrupo dei senatori Dem spiega che le distanze tra le due formazioni politiche sono al momento insanabili. La grillina Lombardi avanza una proposta: per dialogo 'modello Lazio'. Sul fronte del centrodestra Berlusconi: con i pentastellati "non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti, ma Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo"

Governo - Martina dopo il secondo incontro con Fico : “Passi avanti ma su confronto decideremo in direzione il 3 Maggio” : “Passi avanti soprattutto sulla chiusura del confronto con centrodestra e Lega, sul quale registriamo parole definitive. Al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra il M5s e noi”. Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina dopo il secondo colloquio alla Camera con il Presidente Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato di sondare l’ipotesi di un alleanza tra Pd e M5s per la formazione di un Governo. ...

Governo - secondo giro di consultazioni di Fico. Mattarella pronto a dare tempo fino alla prossima settimana : Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra M5S e Partito democratico, dà il via al secondo giro di consultazioni. Alle 11 il presidente della Camera vede la delegazione Pd, alle 13 quella dei 5 Stelle. Poi salirà al Colle per riferire a Sergio Mattarella. pronto, secondo i quotidiani di oggi, a concedere altro tempo all’esponente pentastellato: probabilmente fino a metà della prossima ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Domani il secondo giro di incontri : 25 aprile 2018 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cominciato oggi il calendario della seconda giornata di incontri per il mandato esplorativo che gli ha conferito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Dopo gli incontri di ieri, alle 11.00 di domani, giovedì 26 aprile, Fico riceverà la delegazione del Partito Democratico e subito dopo, alle 13.00, incontrerà quella del Movimento 5 Stelle. Roberto Fico, stando a quanto ...

Governo - domani Fico farà un secondo giro di consultazioni : Dopo il confronto di ieri, domani il presidente della Camera, Roberto Fico , avvierà un nuovo giro di consultazioni con la delegazione pentastellata e quella dei democratici per verificare se è ...

Governo : partiti attendono Colle. Tajani : 'Salvini non andrà a fare il secondo di Di Maio' : Attesa per l'esito del voto molisano ma soprattutto delle decisioni che il capo dello Stato dovrebbe comunicare dopo il termine del mandato esplorativo della presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Governo : Casellati al secondo round - centrodestra va unito. Salvini : 'Segnali di novità da M5S' : Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell'Italia". "PD e M5S sono agli antipodi. Penso al reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione: metodi ...

Governo : Il M5s apre al Pd - ma la risposta è ancora no. Casellati al secondo round - centrodestra va unito. Salvini : 'Segnali di novità da ... : Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell'Italia". "PD e M5S sono agli antipodi. Penso al reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione: metodi ...

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Salvini insiste : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...