Governo | Sapelli | Disponibile Voglio Siniscalco all' Economia Nel pomeriggio

In lizza Conti e Sapelli per il premier del Governo M5S-Lega : "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambi le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità. Mi hanno spiegato che stanno valutando anche un altro profilo, quello di Conte e non mi hanno ancora detto chi hanno scelto". Così l'economista Giulio Sapelli all'ANSA, sulla sua possibile candidatura a premier da parte di M5S e Lega.

Governo - Sapelli : sì - mi hanno contattato : 13.30 "Si, è tutto vero. Sono stato contattato e ho dato la mia totale disponibilità" a Salvini e Di Maio. Lo ha detto l' economista Giulio Sapelli, il cui nome è stato fatto come possibile premier. Dopo la conferma, Sapelli aggiunge: "Aspettiamo, con rispetto delle istituzioni, le decisioni del presidente della Repubblica". Poi spiega: "Ovviamente prima voglio vedere bene il programma e ho già detto che vorrei dire la mia anche sui ministri. ...

Governo e nodo premier : chi è l'economista Sapelli : È attualmente professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Milano, dove insegna anche Economia Politica. Nel corso degli studi e immediatamente dopo la laurea ha ...

Governo - un prof come premier : Conte (M5S) in vantaggio su Sapelli (Lega) : Incontri nella notte per sbloccare l’impasse verso Palazzo Chigi. Oggi le consultazioni con Mattarella: alle 16.30 tocca al M5S e alle 18 alla Lega