Governo | Salvini | ' Lavoriamo ancora Di Maio premier? No'

Oggi Di Maio e Salvini al Colle per il Governo . Il M5S : “Porteremo un nome solo a Mattarella” : L’accordo sul premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Colle su questo binario mentre, parallelamente, a Montecitorio starebbe svolgendo l’ultimo tavolo tecnico sul contratto di governo, sul quale si è prossimi alla stesura definitiva. Ma il nodo del premier, al momento, non è ancora sciolto: nella mattinata ...

Governo - Salvini : "Un nome solo per il premier - non ci portiamo squadra..." : "No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?": così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora su tutto, sabato domenica, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una". Salvini, al termine di un incontro con Luigi Di Maio, ha risposto alle domande dei giornalisti. Sergio Mattarella lo chiamerete? ...