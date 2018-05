Governo | Salvini e Di Maio chiamano Mattarella | «Pronti per il governo»  Ma si tratta

Sul tavolo dei veti bruciato Di Battista. Salvini e Di Maio pronti come vice premier Governo - il piano in sei punti : Durissimo braccio di ferro sul nome del capo del governo. Trattativa nella notte: il tandem tra i leader per favorire un «nome terzo»

Governo M5S-LEGA - VERTICE NOTTURNO TRA DI MAIO E SALVINI/ Ultime notizie : presente anche il premier scelto : GOVERNO, Ultime notizie live: nuovo incontro tra SALVINI e Di MAIO, il contratto M5S-LEGA è (quasi) pronto e avrà il reddito di cittadinanza. I due leader hanno chiamato Mattarella(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:56:00 GMT)

Governo Lega-M5s - nuovo vertice notturno tra Di Maio e Salvini : nuovo vertice in tarda serata, a quanto si apprende da fonti che seguono la trattativa di Governo, tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico M5S Luigi Di Maio. E' il terzo incontro, ...

Salvini e Di Maio lunedì al Colle : «Pronti per il Governo». Nuovo vertice notturno : Terzo incontro in giornata tra M5S-Lega a Milano, poi la telefonata al Quirinale che li convocherà. Quasi chiuso il contratto

Governo Di Maio e Salvini chiamano Mattarella : “Siamo pronti”/ Lega-M5s al Colle con nome premier e contratto? : Governo, ultime notizie live: nuovo incontro tra Salvini e Di Maio, il contratto M5s-Lega è (quasi) pronto e avrà il reddito di cittadinanza. I due leader hanno chiamato Mattarella(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 22:46:00 GMT)

Salvini e Di Maio lunedì al Quirinale : «Pronti per il Governo - premier politico» : Vertice M5S-Lega a Milano, poi la telefonata al Quirinale che li convocherà. Quasi chiuso il contratto

Vittorio Feltri e il Governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Tranquilli - sarà solo un Governo del c***' : Per cui stai calmo Fabrizio, purtroppo qui non abbiamo neppure i sovranisti, magari li avessimo e rivendicassero il nostro diritto a decidere la politica di casa. In questo momento vedo intorno a me ...

Governo - Salvini e Di Maio chiamano Mattarella : «Pronti per il Governo» Lunga trattativa sul premier : Vertice M5S-Lega a Milano, poi la telefonata al Quirinale che li convocherà. Quasi chiuso il contratto

Governo - DI MAIO E SALVINI CHIAMANO MATTARELLA/ “Pronti a riferire contratto Lega-M5s” : premier sarà politico : GOVERNO, ultime notizie live: nuovo incontro tra SALVINI e Di MAIO, il contratto M5s-Lega è (quasi) pronto e avrà il reddito di cittadinanza. I due leader hanno chiamato MATTARELLA(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:48:00 GMT)

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiamano<br>Mattarella : "Già pronti a riferire" : 19.36 - È terminato il vertice milanese tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Verdi e gialli hanno parlato ancora del contratto di Governo, senza riuscire a portare a termine il lavoro. Non sarebbero però sorti problemi come ha spiegato Gianmarco Centinaio allontanandosi dal Pirellone: "Mancano solo le virgole probabilmente si chiuderà domani a Roma".Salvini ha annunciato che in serata telefonerà a Mattarella per aggiornarlo, anche se ancora ...

Salvini-Di Maio - c’è l’accordo di Governo. Chiamata al Colle : “Siamo pronti a riferire” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già lunedì. Nella telefonata non sono stati fatti nomi. A questo punto, si è appreso, sono molto probabili consultazioni nel pomeriggio di lunedì. ...

Governo - Salvini e Di Maio chiamano Mattarella : 'Pronti a riferire' : Al termine del confronto per il nuovo Governo, Di Maio e Salvini hanno chiamato il Quirinale senza chiedere altro tempo per discutere e dicendo di essere pronti a riferire. "Il premier sarà un ...

Governo - Salvini : 'Un nome solo per il premier - non ci portiamo squadra...' : 'No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?': così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora ...

Governo - Salvini : 'Avanti a lavorare' | Di Maio : 'Il premier sarà un politico' : All'uscita dal confronto con Di Maio, Matteo Salvini ha detto: "Andiamo avanti a lavorare e vediamo di arrivare a una conclusione". Mattarella "sarà chiamato entro stasera". Il leader M5s aveva ...