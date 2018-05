Governo | Salvini | “distanza con Di Maio” “Lega stima M5s | ma serve tempo per contratto

**Governo : Salvini - se dessimo retta a sondaggi andremmo al voto** : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Stiamo facendo uno sforzo enorme perchè se dovessimo dar retta ai sondaggi, che danno tutti la Lega in crescita, saremmo i primi a dire chi ce lo fa fare di trovare una quadra, lasciamo tutto nelle mani di Mattarella con l’ipotesi di andare al voto il prima possibile. Ma come ho detto sin dal 4 marzo, farò tutto il possibile per dare un governo serio a questo Paese”. Lo ha detto Matteo Salvini ...

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...

Nuovo Governo - Di Maio e Salvini : 'Chiesto altro tempo'. LIVE | : I leader di 5 Stelle e Lega ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale. Il pentastellato: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per definire il programma di governo dei prossimi 5 anni". Il ...

Di Maio : 'Pronti a far partire Governo. Nomi non ne facciamo'. Salvini : 'Governo parte se può fare - ridiscutere i vincoli Ue' : "Stiamo facendo uno sforzo enorme - ha proseguito Salvini - perchè se dovessimo ragionare per convenienza politica non saremmo qua da tempo, se dovessimo dar retta ai sondaggi saremmo i primi a dire ...

Governo - Salvini : “Gli accordi un tanto al chilo non fanno per noi. O si comincia o ci si saluta” : “Io sono appassionato al toto cose e non al toto ministri“. Lo ha detto Matteo Salvini al Quirinale. “Non vogliamo prendere in giro il presidente e gli italiani perché ancora su qualche punto importante, ci sono visioni diverse. Gli accordi un tanto al chilo non fanno per noi, speriamo di vederci presto, o si comincia o perché ci si saluta”. L'articolo Governo, Salvini: “Gli accordi un tanto al chilo non fanno per ...

Salvini : il Governo parte se può agire : 19.11 "Stiamo facendo uno sforzo enorme perché se dovessimo ragionare per convenienza politica non saremmo qui". Lo premette il leader della Lega, Salvini, dopo il colloquio con Mattarella. Ribadisce che "farà di tutto" per un governo "serio e stabile". E precisa: "Non stiamo questionando sui nomi, ma stiamo molto più costruttivamente discutendo anche animatamente sull'idea di Italia" Il governo parte "se può fare le cose" e "per questo ...

Governo : Salvini - no discussioni su premier ma su idea Italia : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Non stiamo questionando sui nomi. Capisco che appassioni i giornalisti il candidato premier e il calcio mercato, ma stiamo banalmente discutendo, anche animatamente, sull’idea di Italia”. Lo dice Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, no discussioni su premier ma su idea Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuovo rinvio per il Governo - Di Maio e Salvini chiedono altro tempo. “Per ora nessun nome” : L’accordo per il governo è vicino ma ancora non c’è: Movimento Cinque Stelle e Lega chiedono più tempo al Quirinale e non hanno ancora proposto un nome quale premier al Capo dello Stato. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con Sergio Mattarella.. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul m...

Salvini : "Il Governo parte se può agire". Di Maio : "Chiesto altro tempo per chiudere il contratto" : "Ancora ci sono distanze (coi 5s), no accordi un tanto al chilo" dice il leader del Carroccio dopo essere salito al Colle. Primo a incontrare Mattarella è stato Di Maio: il premier? "Nomi non ne facciamo". Continua il confronto sul contratto per la formazione del governo

Governo LEGA-M5S - SERVE TEMPO A SALVINI E DI MAIO/ Consultazioni Mattarella : premier - nessun nome al Quirinale : GOVERNO, ultime notizie live: Consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli premier? "Piena disponibilità", ma Di MAIO smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "SERVE ancora TEMPO"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:55:00 GMT)

Governo - Di Maio al Colle. Poi toccherà a Salvini. Oggi il nome del premier da Mattarella : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del Governo. Con lui i capigruppo M5S di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.