Governo Salvini-Di Maio | c' è la fumata bianca | trovato il nome del premier

Salvini e Di Maio chiamano Mattarella Governo - premier politico e non tecnico : Quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro premier per il ' Governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Il Governo Di Maio-Salvini si fa oggi? : Per Lega e M5S è – in teoria – il giorno in cui chiudere le trattative e andare al Quirinale: tutte le notizie man mano che arrivano The post Il governo Di Maio-Salvini si fa oggi? appeared first on Il Post.