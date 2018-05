Governo | nuovo vertice in nottata Di Maio | ' Rifiniti gli ultimi dettagli'

CONTRATTO LEGA-M5S/ Gli 'amici' e gli avversari del nuovo Governo : Il Governo LEGA-M5S sembra vicino alla nascita, dopo il lungo lavoro che è stato fatto per arrivare a un accordo sui punti programmatici.

CONTRATTO LEGA-M5S/ Gli "amici" e gli avversari del nuovo Governo : Il Governo LEGA-M5S sembra vicino alla nascita, dopo il lungo lavoro che è stato fatto per arrivare a un accordo sui punti programmatici. Il commento di GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 06:03:00 GMT)

Governo Lega-M5s - nuovo vertice notturno tra Di Maio e Salvini : nuovo vertice in tarda serata, a quanto si apprende da fonti che seguono la trattativa di Governo, tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico M5S Luigi Di Maio. E' il terzo incontro, ...

Salvini e Di Maio lunedì al Colle : «Pronti per il Governo». Nuovo vertice notturno : Terzo incontro in giornata tra M5S-Lega a Milano, poi la telefonata al Quirinale che li convocherà. Quasi chiuso il contratto

Governo - nuovo incontro Salvini-Di Maio/ Contratto M5s-Lega con reddito Cittadinanza : nome premier entro sera : Governo, ultime notizie live: nuovo incontro tra Salvini e Di Maio, il Contratto M5s-Lega è (quasi) pronto e avrà il reddito di Cittadinanza. entro sera il nome del premier al Colle(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:19:00 GMT)

"Negli Usa respiro quel clima di lealtà che mi mancava in Italia. Spero che il nuovo Governo restituisca credibilità al Paese" : "Sono quello che sono sempre stato: un medico, un chirurgo e un professore universitario. Da questo punto di vista niente è cambiato. Semplicemente, al mio impegno clinico e alla ricerca medica oggi si aggiunge un ruolo manageriale, improntato soprattutto alla promozione dei rapporti accademici internazionali". È Ignazio Marino che parla e si racconta in un'intervista a Vanity Fair e parla della sua nuova vita a ...

Governo - esponenti Lega e M5s a bocca cucita prima del tavolo per il nuovo esecutivo : “Speriamo di chiudere oggi” : Sono entrati alla spicciolata, al Pirellone, i vari esponenti di Lega e Movimento 5 stelle impegnati nel tavolo tecnico per la formazione del nuovo Governo. I politici grillini e del Carroccio sono riuniti al 23esimo piano della sede del Consiglio regionale lombardo. All’ingresso hanno sfilato senza rilasciare dichiarazioni sul merito della trattativa e dei punti in discussione. “Speriamo di chiudere oggi” si sono limitati a ...

Un Governo nuovo o un Paese diverso? : Finirà come avrebbe dovuto finire. Anche se non è certo che finirà davvero. Si sta formando un Governo politico tra le due forze (Cinque Stelle e Lega) che hanno molto in comune (e...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

Prove di Governo : oggi nuovo incontro Salvini-Di Maio - il nodo è sempre il premier : Serve almeno un altro incontro ai due leader per sciogliere il nodo di chi sarà il capo del governo giallo-verde. Al momento passi avanti si registrano solo su alcuni temi del programma.