Governo | M5s-Lega al Colle nel pomerigio Consultazioni | no a Sapelli | Salvini

Governo : Martina - programma M5S-Lega da 65-100 mld è propaganda : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Ipotizzare come stanno facendo Lega e Cinque Stelle di potere reggere l’equilibrio dei conti dello Stato con un programma da 65-100 miliardi di euro è un’operazione di autentica propaganda ma anche un grande rischio per il Paese se si fanno i conti con serietà. Se poi si ipotizzano addirittura mega condoni siamo ben oltre”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico, ...

Meloni : no a Governo a guida M5S - meglio tornare al voto : 'Noi non possiamo fare parte di un governo a guida M5S'. Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in apertura della Direzione del partito. 'Rispetteremo ...

Governo - si pensa a un professore per il premier : ipotesi Conte (M5S) - tramonta Sapelli : Incontri nella notte per sbloccare l’impasse verso Palazzo Chigi. Oggi le consultazioni con Mattarella: alle 16.30 tocca al M5S e alle 18 alla Lega

Governo Lega M5S : i nomi papabili per i ministri. Paragone premier? : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è giunta agli sgoccioli. I due leader hanno definito nelle ultime ore il programma del prossimo Governo Lega M5S. Ora, oltre alla lista completa dei ministri, manca solo da presentare la figura tanto attesa del Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere comunicata al Colle in tempi brevi: probabilmente nel pomeriggio. Il totoministri e il totopremier sono serviti. Il ruolo dei leader nel ...

Oggi Di Maio e Salvini al Colle per il Governo. Il M5S : “Porteremo un nome solo a Mattarella” : L’accordo sul premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Colle su questo binario mentre, parallelamente, a Montecitorio starebbe svolgendo l’ultimo tavolo tecnico sul contratto di governo, sul quale si è prossimi alla stesura definitiva. Ma il nodo del premier, al momento, non è ancora sciolto: nella mattinata ...

Governo - Mattarella vedrà M5s alle 16.30 e Lega alle 18 | Smentito il nome di Sapelli per Palazzo Chigi : 14 mag 12:50 Governo, la Ue: siamo in modalità "attesa" "Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia. E siamo in modalità di attesa e quando avremo un 'annuncio' faremo ...

Giulio Sapelli - chi è?/ Possibile Premier del Governo Lega-M5s : economista ‘critico’ - Salvini fu suo studente : Giulio Sapelli potrebbe essere il Presidente del Consiglio del Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Tra i suoi studenti all'Università c'è stato anche Matteo Salvini(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:02:00 GMT)

Governo - Giulio Sapelli in pole : ecco chi è il prof. che piace a Lega e M5S - : Attualmente, è professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Milano , dove insegna anche Economia Politica e, dal 2008, è consigliere d'amministrazione della Fondazione ...

Chi è Giuseppe Conte - possibile nuovo premier nel Governo M5s-Lega : Il governo M5s-Lega potrebbe vedere la luce tra poche ore. Dopo l'accordo sul programma, sarebbe stata raggiunta da M5s e Lega anche

Quando Sapelli - possibile premier del Governo M5S-Lega - diceva che la matrice del Movimento era di stampo neonazista : C'è una intervista a Giulio Sapelli che circola parecchio sui social network ma non è di oggi, risale allo scorso settembre. In una conversazione con VITA, il possibile presidente del Consiglio in quota Lega - in lizza con il candidato M5S, il giurista Giuseppe Conte - attaccava duramente il Movimento 5 Stelle, uno dei due partiti che sulla base dell'accordo di Governo potrebbe conferirgli l'incarico da presidente del Consiglio di ...

Governo - Sapelli : "Disponibile Voglio Siniscalco all'Economia" Nel pomeriggio M5s e Lega al Colle : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "Condivido il programma, ma Voglio dire la mia sui ministri. Vorrei Siniscalco". Segui su affaritaliani.it

Governo - Castelli (M5s) : “Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai - non penso faccia parte del bene della politica” : “Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai, non penso faccia parte del bene della politica”. Così la deputata 5 stelle Laura Castelli nega la possibilità, proposta dal leghista Armando Siri, di trovare le risorse per l’applicazione della Flat tax con una nuova rottamazione. E sulle grandi opere, altro nodo contestato del possibile contratto, taglia corto: “Vedrete quando sarà pronto il contratto” L'articolo ...