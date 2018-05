Governo | l' intesa slitta ancora | Di Maio chiede altri giorni di tempo

Governo - Lega-5 Stelle verso l'intesa : ipotesi Sapelli a Palazzo Chigi? Video : Con un solo nome al Colle. Lega e Movimento 5 Stelle [ Video ] sono pronti a salire al Quirinale oggi pomeriggio a presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la figura individuata per lo scranno di Palazzo Chigi. Il nome che circola con più insistenza è quello di Giulio Sapelli , 71 anni, economista che insegna alla Statale di Milano, gia' consigliere di amministrazione in Eni ed Unicredit. Il professore sarebbe stato contattato ...

Governo - Lega-5 Stelle verso l'intesa : ipotesi Sapelli a Palazzo Chigi? : Con un solo nome al Colle. Lega e Movimento 5 Stelle sono pronti a salire al Quirinale oggi pomeriggio a presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la figura individuata per lo scranno di Palazzo Chigi. Il nome che circola con più insistenza è quello di Giulio Sapelli , 71 anni, economista che insegna alla Statale di Milano, già consigliere di amministrazione in Eni ed Unicredit. Il professore sarebbe stato contattato dagli staff ...

Governo - Travaglio : “Pd? Vergogna - sono i padrini di battesimo di questo esecutivo. All’aria l’intesa con M5s” : “Il Pd dovrebbe Vergognarsi perché ha buttato All’aria l’intesa con il M5s. sono i padrini di battesimo di questo Governo”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta così le trattative per il Governo che vedono protagonisti in questi giorni il Movimento 5 Stelle e la Lega. L'articolo Governo, Travaglio: “Pd? Vergogna, sono i padrini di ...