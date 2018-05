Governo Lega-M5s | Di Maio | ' Con Salvini definiti ultimi dettagli'

Governo - M5s e Lega attesi oggi al Colle : verso premier politico : Lega e M5s saliranno oggi al Colle per riferire a Sergio Mattarella, dopo l'ultimo vertice in nottata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: "L'incontro è andato bene; è servito a rifinire gli ultimi ...

Governo - definito il contratto tra Lega e M5S : oggi il nome del premier da Mattarella : Reddito di cittadinanza senza scadenze ma previa revisione dei centri per l'impiego. Cinque miliardi allocati per la riforma sulle pensioni della legge Fornero, nascita del ministero per le disabilità e di quello per il turismo

CONTRATTO LEGA-M5S/ Gli "amici" e gli avversari del nuovo Governo : Il Governo LEGA-M5S sembra vicino alla nascita, dopo il lungo lavoro che è stato fatto per arrivare a un accordo sui punti programmatici. Il commento di GIUSEPPE PENNISI

I SOLDI PER IL PROGRAMMA DI Governo?/ Ecco come Lega e M5s possono trovarli : Le intenzioni di Lega e M5S non sembrano cattive. Ma senza un taglio del debito pubblico rischiano di mettere in pericolo il Paese, spiega CARLO PELANDA

Governo M5S-LEGA - VERTICE NOTTURNO TRA DI MAIO E SALVINI/ Ultime notizie : presente anche il premier scelto : GOVERNO, Ultime notizie live: nuovo incontro tra SALVINI e Di MAIO, il contratto M5S-LEGA è (quasi) pronto e avrà il reddito di cittadinanza. I due leader hanno chiamato Mattarella

Governo Lega-M5s - nuovo vertice notturno tra Di Maio e Salvini : nuovo vertice in tarda serata, a quanto si apprende da fonti che seguono la trattativa di Governo, tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico M5S Luigi Di Maio. E' il terzo incontro, ...

Governo Di Maio e Salvini chiamano Mattarella : "Siamo pronti"/ Lega-M5s al Colle con nome premier e contratto? : Governo, ultime notizie live: nuovo incontro tra Salvini e Di Maio, il contratto M5s-Lega è (quasi) pronto e avrà il reddito di cittadinanza. I due leader hanno chiamato Mattarella

Carfagna a Sky TG24 : mi auguro che Governo M5s-Lega duri e faccia bene | : La deputata di Forza Italia, ospite de L'intervista di Maria Latella, dice di augurarsi che l'esecutivo duri "per il bene dell'Italia". E assicura: "Faremo opposizione intelligente". E su Berlusconi: "...

Governo - Lega e M5s pronti a riferire al Colle. Premier sarà politico | : Dopo un'altra giornata di trattative, Di Maio ha telefonato al Quirinale dicendosi pronto a comunicare l'esito del confronto insieme al Carroccio. Manca ancora l'intesa sul Premier, che, assicura il ...

Governo - Lega-M5s : "Pronti a riferire a Mattarella su tutto" | Non c'è ancora il nome del premier ma "sarà un politico" : "Ci sono buone possibilità di convergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale che si tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Finito il vertice ma il contratto non è ancora stato chiuso: "Mancano i punti e le virgole"

Governo Lega-M5s - raggiunto l'accordo - Chiamata al Colle : 'Pronti a riferire' : "Nessun tecnico, premier sarà un politico" - Da qui poi sarebbe maturata la scelta condivisa di proporre per Palazzo Chigi una figura terza, seppure appartenente sempre al mondo della politica. "...

Governo M5s-Lega - il premier sarà politico. I leader al Colle : «Pronti a riferire» : Domenica sera l’unica certezza è che alla guida del Governo giallo-verde andrà un politico. Il Quirinale è stato informato da Di Maio e Salvini dell’intesa di massima. Ma il nome non è stato indicato. Decisiva la giornata di lunedì quando i due leader potrebbero essere convocati da Mattarella per nuove consultazioni. Nel contratto, accordo su pensioni e due nuovi ministeri: Turismo e Disabilità. Restano le distanze su Tav, Tap e sui ...

Via la legge Fornero e ok alla "quota 100" per le pensioni : la bozza del contratto di Governo M5S-Lega : Dal superamento della legge Fornero alla "quota 100 per le pensioni", dal reddito di cittadinanza alla Flat tax: il contratto di governo del M5S-Lega prende, sia pur lentamente, forma al termine della ...