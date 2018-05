Governo | la rosa di Di Maio e Salvini | oggi i due leader al Quirinale | «Pronti per

Governo - la rosa di DiMaio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

Governo : Verini (Pd) - ora opposizione vera e rigorosa : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Il Governo che si prefigura tra 5 Stelle e Lega, con il finto distacco di Forza Italia e forse di Fratelli d’Italia, è lo scenario peggiore che si poteva augurare all’Italia. Ora per il Pd stare all’opposizione sarà un dovere reale, non virtuale. Per me dovrà essere una opposizione vera e rigorosa, seria, legata alla vita reale del Paese. opposizione di una forza riformista che in questi ...

Governo Lega-M5s - non c'è accordo sul premier : clamorosa ipotesi staffetta Salvini-Di Maio : "I passi avanti sono significativi". Si chiude così il faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del

Il Colle pensa al premier rosa Belloni - Reichlin - Cartabia e... Governo "neutrale" : il totonomi : Una donna Presidente del Consiglio, la prima nella storia D'Italia. Già, per il "Governo neutrale" propugnato da Sergio Mattarella dopo il fallimento delle consultazioni (e i capricci dei vari leader di partito), si fa sempre più strada una nuova interessante possibilità... Segui su affaritaliani.it

L'opzione rosa per il Governo di tregua : Un governo neutrale e con un premier inattaccabile. Una personalità in grado reggere il timone del Paese fino a dicembre, è l'auspicio di Sergio Mattarella, evitando di affondare tra i flutti delle tempeste parlamentari scatenate dalle opposte fazioni. Missione che appare quasi impossibile.Il nome verrà ufficializzato dal capo dello Stato oggi o domani ma il suo profilo è già stato dipinto in modo preciso nel discorso tenuto ieri al ...

Sergio Mattarella potrebbe giocare la 'carta rosa' per il suo Governo : in pole per la premiership Elisabetta Belloni o Marta Cartabia : Sergio Mattarella sarebbe pronto a giocare la 'carta rosa' per la premiership del suo governo neutrale, annunciato oggi dopo l'ennesimo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta evidentemente inedita nella storia della Repubblica, tesa a convincere i partiti a non buttare a mare il voto espresso dagli italiani il 4 marzo. Premier donna, dunque. Chi? In lizza, ci sarebbe anche Elisabetta Belloni, romana, 60 anni, prima donna segretario ...

Governo - Sergio Mattarella pensa a un premier donna : la rosa dei nomi : La politica deve farsene carico. È suonata la campanella della ricreazione, fanno sapere dal Colle. E se i leader dei partiti non sono disponibili a collaborare, benissimo. Ma stavolta devono ...

Rosato : “Proporzionale? Ci sarebbe Governo M5S-Lega - bello!”. Gomez : “Sta confessando di fare le leggi elettorali contro qualcuno?” : Faccia a faccia tra Peter Gomez ed Ettore Rosato, esponente del Pd e ideatore dell’attuale legge elettorale, a Piazza Pulita su La7. Si parla di voto anticipato e di legge elettorale: Rosato, che ha dato il nome all’attuale legge elettorale ha invitato ad una riflessione: “Se qualcuno ha un accordo per una legge migliore si faccia avanti. Bersani voleva il proporzionale puro, pensate che situazione avremmo oggi”. Di ...

Pd - Rosato : "Non mettiamo veto a Governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier" : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita , La7, , parla della possibilità di dialogo con il M5S: "Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che ...

Governo Pd-M5s - Paragone : “Un altro premier? Non è variabile a seconda dei desiderata di Rosato” : A Piazzapulita (La7) Gianluigi Paragone, pungolato da Peter Gomez, risponde in studio alle affermazioni di Ettore Rosato. L'articolo Governo Pd-M5s, Paragone: “Un altro premier? Non è variabile a seconda dei desiderata di Rosato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rosato : sì del Pd a Governo di tregua : 9.03 "Un governo di tregua proposto da Mattarella avrebbe il nostro sostegno. Da discutere chi c'è dentro e per fare cosa". Lo dice Rosato (Pd), a Radio1. "Possiamo fare un governo istituzionale, delle regole. Non è una proposta di Renzi, è una proposta del Pd",aggiunge. In caso di elezioni, "discuteremo chi può essere il nostro candidato premier. Gentiloni ha tutte le carte in regola, sta facendo bene il premier".